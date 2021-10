Nem úgy halad az utca felújítása, ahogy kellene – fotók

Ki vannak borulva az Oskola utca lakói és a vendéglátósok is, mert a felújítás szerintük nem úgy halad, ahogy kellene. A járdát mindkét oldalon felverték, munkást viszont alig látni a területen, amiről azt is állítják többen, hogy életveszélyes.

– Nem hisztizünk, de az Oskola utca felújítása eljutott arra a szintre, hogy már emberre ve­­szélyes állapotok vannak a munkaterületen – mondta a Délmagyarországnak a Vendéglő a Régi Hídhoz tulajdonosa.

Kovács Zsolt szerint a munka egyáltalán nem úgy halad, ahogy eredetileg eltervezték. Azt mondta, hogy

az önkormányzatnál azt ígérték nekik, hogy az üzleteknek és a lakóknak is biztosítják a biztonságos közlekedést a felújítás alatt. Ez azonban most nincs így.

– Mi úgy tudtuk, hogy először felbontják a járdát az utca egyik oldalán, és az úttestet is, hogy kicseréljék a vízvezetéket, és oda egy ideiglenes burkolatot raknak fel, hogy az autók közlekedhessenek. A túloldalról azt mondták, hogy akkor állnak ne­­ki a járda felbontásának, ha a másik oldallal már végeztek – tette hozzá Kovács Zsolt.

Ehhez képest jelenleg az utca úgy néz ki, mint egy háború sújtotta övezet, nem lehet biztonságosan közlekedni egyik oldalon sem.

– Ahhoz, hogy az étterembe a vendégek és mi is be tudjunk menni, én vettem több vaslemezt is, hogy ezt valamennyire biztonságosan megtehessük. A gyalogosok is alig tudnak közlekedni, nemhogy a gyerekkocsisok, vagy éppen a mozgássérültek – panaszolta még az étteremtulajdonos.

Kovács Zsolt arról is beszélt, hogy a kivitelező nem törődik a kialakult körülményekkel.

Elmondta, hogy a munkák kez­­detén, nyáron még tudott be­­szélni a munkafelelőssel, aki már nem is köszön neki, és a telefont sem veszi fel.

Őt mi is felhívtuk telefonon, de amikor megtudta, hogy honnan keressük, annyit mondott, hogy nem nyilatkozik, és letette.

Amikor az Oskola utcában jártunk, a területen mindössze három munkás dolgozott, és egy markológéppel toldozták-foldoz­ták az aszfaltot. A munkával el­­vileg novemberben kellene vé­­gezniük, de ez a lakók és az üz­lettulajdonosok szerint is esélytelen, az utca továbbra is veszélyes marad. Megkerestük csütörtökön a Szeged Pólust is a problémával, de egyelőre nem válaszoltak. Amint ezt megteszik, megírjuk, hogy szerintük rendben halad-e az Oskola utca felújítása.