Nem vágnak ki fát az internetfejlesztés miatt

Nem vágnak ki fákat és bokrokat, sőt ritkítani is alig fogják a növényzetet az ígéretek szerint az Ópusztaszer Kis-Zer soron zajló internetberuházás miatt. A természetvédelmi területért aggódott olvasónk, a beruházó cég vezetője azonban azt mondja, nincs miért.

Mint arról néhány napja már beszámoltunk, internetfejlesztési beruházás zajlik Kistelek járásban. Ennek részenként az ópusztaszeri tájvédelmi körzet tanyavilágában is elkezdték kiépíteni a hálózatot: bár Kis-Zeren még vezetékes víz sincs és alig tucatnyian élnek ott életvitelszerűen, légvezetéken viszik oda az internetet. Törőcsik István történész-régész-néprajzkutató azért kereste meg lapunkat, mert aggódott, hogy a területen, ahol pár száz méterrel odébb vadlibák és darvak telelőhelye található, komoly természeti károkat okoz a beruházás.

Az ügyben megkerestük a kivitelező céget is, melynek vezetője a fővárosból Kistelekre utazva, személyesen tájékoztatta lapunkat. – Magyarországon cél, hogy minden lakos hozzájusson legalább 30 megabit per szekundum gyorsaságú internethez, így a szolgáltatást mindenkinek biztosítani kell, függetlenül attól, hogy igényt tart-e rá – mondta el Czabula Attila, a Berotel Networks Kft. ügyvezető igazgatója. – Cégünk Kistelek járásban 450 millió forintért építi ki az elvártnál lányegesen gyorsabb, 1000 megabit per szekundumos hálózatot. Kisteleken és Ópusztaszeren már elkezdtük a szolgáltatást is, az év végéig pedig mindenhol máshol is elkészülnek a munkálatok.

Czabula Attila elmondta, földkábelekkel, mely panaszosunk szerint ideálisabb megoldás lenne, a települések hálózatait kötik össze. Ez a beruházás korábban már elkészült. – Ügyfelek elérésére légvezetékes megoldást használunk, melyet a tanyavilágban azért nem lehet az áramszolgáltató oszlopsorán vezetni, mert azok statikailag nem megfelelők. Az új oszlopok telepítése miatt azonban egyetlen fát vagy bokrot sem vágtunk ki, és a későbbiekben sem fogunk. Az általunk használt vezeték olyan erős, hogy még ritkítani is alig kell majd miatta a növényzetet, ahol pedig szükséges, eltartórendszert is alkalmazunk, hogy elkerüljük a fasorokat. A beruházás tehát semmiféle negatív hatással nem lesz az ottani élővilágra, és a vezeték sem sugároz semmilyen káros jelet a környezetbe – hangsúlyozta a cégvezető.