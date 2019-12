Nem várt fordulat a Szeviép-ügyben!

Másodfokon, bizonyíték hiányában felmentette a Szeviép-ügy vádlottait pénteken a Szegedi Törvényszék. Elsőfokon az elsőrendű vádlottat öt év két hónap fogház, a másodrendű vádlottat hat év börtön, a harmadrendű vádlottat pedig öt év két hónap börtönbüntetésre ítélték, csődbűncselekmény miatt.

Bizonyíték hiányában mentette fel másodfokon a Szegedi Törvényszék a Szeviép-ügy három vádlottját. A három férfi volt a vezetője a milliárdos forgalmat lebonyolító gazdasági társaságnak. A cég 2009 elejére került nehéz helyzetbe, és április 18-án fizetésképtelenné vált, júniusban pedig csődeljárás indult ellene. A hitelezők között nem jött létre csődegyezség, ezért a bíróság 2010 augusztusában elrendelte a társaság felszámolását. A felszámolási eljárásban 6,5 milliárd forint hitelezői igényt vettek nyilvántartásba.

Első fokon még börtönbüntetés volt az ítélet

Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság még úgy döntött, hogy börtönbe kell vonulniuk jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntett miatt. Az elsőrendű vádlottat öt év két hónap fogház, a másodrendű vádlottat hat év börtön, a harmadrendű vádlottat pedig öt év két hónap börtönbüntetésre ítélték.

A hatóságok szerint a vádlottak az igazgatóság tagjaként 2007-től rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket a Szeviép tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó leányvállalatoknak, valamint néhány esetben magánszemélyeknek is. Akkor is folytatták ezt a gyakorlatot, amikor már az anyacégnek is fizetési problémái voltak. A vádirat szerint a kölcsönök hozzájárultak a csődhöz és 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették a Szeviép vagyonát.

Nem volt elég bizonyíték

A mostani ítélet indoklásakor Kovalcsik Éva tanácsvezető bíró elmondta, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kétséget kizárólag nem lehetett megállapítani, hogy a vádlottak bűncselekményt követtek el. Szerinte az elsőfokú döntést meghozó Szegedi Járásbíróság rendkívül sok bizonyítékot szerzett be, de ennek ellenére nem végezte el a bizonyítást a szükséges mértékben.

Kiderült például, hogy a nyomozóhatóság nem foglalta le a leányvállalatok könyvelését, ráadásul magának a Szeviépnek sem volt meg a teljes iratanyaga, könyvelése és analitikája, így azokat szakértők sem tudták vizsgálni.

Fellebbeztek, folytatódik az ügy

Az ügyész fellebbezést jelentett be, hogy állapítsák meg a cégvezetők bűnösségét, a vádlottak pedig három nap gondolkodási időt kértek. Az egyik vádlott még kényszerítőintézkedés alatt volt, nem hagyhatta el az otthonát, de a törvényszék most ezt megszüntette. Az ügyész fellebbezése miatt az eljárás harmadfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.