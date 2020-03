Nem veszik elég komolyan a játszótérlezárásokat

Egy hete nem lehet használni a játszótereket, azok mégis csak a téliesre fordult időjárásnak köszönhetően ürültek most ki. Sokan nem veszik komolyan a tiltást, ez azonban szabálysértésnek minősül.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Egy hete nem lehet használni Szegeden a játszótereket, il­letve a kutyafuttatókat és a szabadtéri kondiparkokat. Az intézkedésre azért volt szükség, hogy a járvány terjedését a lehető legnagyobb mértékben lelassítsák, hiszen ezeken az egyébként sokak által használt területeken nem megoldható a rendszeres fertőtlenítés.

Az eddigi tapasztalatok alapján a kutyafuttatókkal volt a legkevesebb probléma. Az egyébként is elkerített területek bejáratánál kifeszített le­záró szalagok és feliratok egyértelműen jelzik, hogy tilos bemenni, ez azonnal fel is tűnt mindenkinek, aki ezzel próbálkozott volna az első napokban. A kerítés nélküli tereken azonban már nem lehetett ennyire egyértelműen jelezni a lezárást, és bár az ezek használati rendjéről tájékoztató táblákon is elhelyezték a figyelmeztetéseket, sokan ezeket észre sem vették – vagy nem foglalkoztak vele.

Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, kol­­légái is tapasztalták az első napokban amikor még az időjárás is kedvezett a szabadtéri tevékenységeknek, hogy kisgyerekes szülők, csoportok és egyének továbbra is használják a játszótereket. Az ő figyelmüket felhívták arra, hogy ez most nem megengedett. Panaszok is érkeztek már be a központi ügyfélszolgálati számra, főleg a fitneszparkok lezárását kifogásolják. A rendelkezés azonban visszavonásig érvényben marad, betartását a rendőrség is ellenőrzi. Aki megszegi, szabálysértést követ el.