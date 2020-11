Nem volt elegendő a védőoltásból

Elfogytak az ingyenes influenza elleni vakcinák a háziorvosoknál, azonban megyénkben van egy hely, ahol még beadatható. Nagy az érdeklődés a rendelőkben, olyanok is beoltatták magukat, akik korábban sosem tették.

Pillanatok alatt elfogyott az influenza elleni védőoltás Csongrád-Csanád megyében is – erről panaszkodnak a háziorvosok. Szatymazon a II. számú praxis közösségi oldalán arról tájékoztatta a helyieket Lengyel Andrea háziorvos, hogy az előző évekhez képest dupla mennyiségű oltóanyagot vitt el a járványügytől, azonban gyorsan a végére értek.

Most azon dolgozik, hogy azok számára is beszerezze a védőoltást, akik az első körben kimaradtak, azonban az utánrendeléshez tudnia kell, hogy hányan tartanak igényt az oltóanyagra, ezért a szatymaziaknak az [email protected] címen kell jelezniük az igényüket.

Kübekházán 500 darab vakcinát rendeltek, azonban csak 160 érkezett meg Deák Enikő háziorvoshoz, ezért a polgármester a minisztériumhoz és az országos tiszti főorvoshoz fordult, ahonnan azt a választ kapták, hogy a községbe is érkezik újabb adag oltás, ha arra a kübekiek igényt tartanak.

Összesen 1,4 millió adag vakcina állt rendelkezésre, amit október 20-ától ingyen bárki beadathatott a háziorvosánál egy előre egyeztetett időpontban. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió­ban elmondta, kétszer annyi vakcina van, mint békeidőben szokott lenni, ugyanakkor le­hetséges, hogy ez nem elég, ezért rendeltek még 360 ezret.

Azt azonban érdemes tudni, hogy néhány napja a vakcinákat gyártó cég közölte, az oltás gyártása féléves folyamat, így nem tudják egy gombnyomásra teljesíteni az új rendelést.

A makói család- és üzemorvos, Komárné Nagyfalusi Mária viszont jól gazdálkodott, nála van még néhány darab influenza elleni oltás, így aki időben megkeresi, még a napokban beadathatja. Lapunknak elmondta, a korábbi évekhez képest nála is nagyobb az ér­deklődés, hétfő délután olyan személyt is beoltott, aki korábban sosem adatta be a védőoltást. Hozzátette, betegen senkit sem olt be, így akik jelezték neki az igényüket, de betegség miatt nem tudták megkapni az oltást, azoknak félretette a vakcinát.