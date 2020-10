Nemcsak a kukoricaszáron, az asszony lábszárán is felmászott egy mezei egér

Olvasónk családja 7200 négyzetméteren termesztett kukoricát Hódmezővásárhely csomorkányi részén. A termés a sok eső hatására remek lett volna, ha egy részét nem eszik meg a szomszéd földjén elszaporodó kártevők.

– A földszomszédunk három éve már csak gazt termel. Nézze meg, legalább 2-2,5 méter magas a „terménye”. Ebben a férgektől a vadakig mindenféle állat tanyázik! – mutatta Nagy Mária Anna a szomszéd területet.

A gazban laknak, a szomszédban lakmároznak

– Ez a földdarab nagyjából másfél hold, és tele van kártevőkkel, mezei pockokkal, egerekkel, hörcsögökkel. Olyan randalírozást csinálnak, hogy borzalom. A gazos rész a szállásuk, a környékbeli földek, a miénk is, a terített asztaluk. A túloldali földszomszédnak is tele van a hócipője. Neki gabonája volt, arra is rájártak a kártevők. Aratás után pedig átvonultak a mi kukoricánkba. Még zöld volt, amikor láttam, ahogy a növényen mászkálnak fölfelé a rágcsálók. Aratáskor kint voltam a területen, itt, a gazos résznél. Bővebb szárú nadrágot viseltem. Megálltam, és egy pillanat múlva már azt éreztem, hogy valami mászik a nadrágomon belül a lábamon. Egy egér volt, majdnem elájultam… – idézte fel.

Ők hiába irtják, ha a szomszéd meg nem

– Őzek is laknak a gazban, leg­alább hét-nyolc. Azok is rájártak a kukoricára. Az elvárt termésmennyiségtől legalább 15 mázsával kevesebb lett. A kárunk jó 70 ezer forint. Mi minden évben végzünk pocokirtást. Most is megvan az anyag, 20 ezer forintba került. De hiába, ha a földszomszéd nem tesz semmit a rágcsálók ellen – sorolta az asszony, aki elmondta, többször kérték a gazdát, hogy rendezze a helyzetet, vagy adja valakinek bérbe a területet, de a füle botját sem mozdította.

Nincs adatbázis a fertőzöttségről

Megkérdeztük a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt, mit tehetnek a gazdák. Azt írták, a megvédendő terület fekvése fontos kérdés, egzakt választ a környező területek besorolása, művelési ága, azokon lévő kultúrák ismerete nélkül nehéz adni.

A megyében nincs adatbázis a fertőzöttséggel kapcsolatban, ezért annak mértékét nem tudják megmondani, mivel táblánként, művelési áganként, művelési módonként változnak. Jelenleg az EU-ban nincsen felületkezelésre engedélyezett hatóanyag mezei pocok irtására. Járatkezelésre szükséghelyzeti engedélyes, valamint szabadon megvásárolható hatóanyag is rendelkezésre áll.