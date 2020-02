Nemes ügyet támogat a szegedi egyetem

A Szegedi Tudományegyetem is támogatja a Székely Nemzeti Tanács által indított polgári kezdeményezését. Az egyetem rektora és a megyei közgyűlés alelnöke mellett több egyetemi vezető és polgár is aláírta pénteken az indítványt a rektori hivatal előtt.

– Mint értékteremtő, értékmegőrző intézménynek, a Szegedi Tudományegyetemnek kötelessége támogatni a régió nemzetiségeit. Az is fontos számunkra, hogy az európai jogok mindenhol érvényesüljenek. Felsőoktatási intézményünk elődje a kolozsvári volt, ezért is fontos feladatunk ebben a régióban a kisebbségi jogok felkarolása – fejtette ki Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora, miután maga is aláírta az európai polgári kezdeményezést.

A nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezést tavaly április 30-án vette nyilvántartásba az Európai Bizottság hat év pereskedés után. Ennek célja, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. Annak érdekében, hogy az Európai Unió napirendre tűzze a kérdést, az aláírásgyűjtés meghirdetésétől számított egy év alatt legkevesebb egymillió támogató aláírást kell összegyűjteni legalább hét európai uniós országból.

– Célunk, hogy elérjük, az Európai Unió kohéziós politikája kiemelt figyelemmel kezelje azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ezen térségek, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, illetve a gazdasági, társadalmi és területi erejüket fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg – magyarázta a rektori hivatal előtt Polner Eörs, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke.

A magyar kormány is támogatja a kezdeményezést, amellyel biztosítani tudják a nemzetiségek számára a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, és minden más uniós forráshoz, programhoz. A polgári kezdeményezés Európa összes nemzetiségét érinti, így például a baszkokat is. Az aláírásgyűjtő ívet aláírta a szegedi egyetem vezetése, továbbá hallgatók is, de bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez május 7-ig.

A régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért európai polgári kezdeményezés elérhető a http://www.nemzetiregiok.eu oldalon is a Támogatom gombra kattintva.