Nemesi Pál kormánybiztos lett

A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztosának nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök Nemesi Pált. A stratégiát a Szegedi Tudományegyetem koordinálásával, három munkacsoportban dolgozzák ki, és 2030-ig terveznek.

A koronavírus-járvány idején indította el a kormány egy gaz­dasági akcióterv kidolgozását, és az országot különböző zó­­nákra osztotta. Már tart a Dél-­­alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégiájának elkészítése. Ennek a vezetésé­vel bízta meg Orbán Viktor mi­niszterelnök Nemesi Pált, aki kormánybiztosként látja el a feladatot. A munkát a Szegedi Tudományegyetem koordinálásával, 3 munkacsoport közreműködésével kezdték meg.

Közösen a régióért

– Ahogyan arról korábban többször is beszámoltam, 2019. október 13-án csaknem 30 ezer szegedi szavazott Szeged-központú régiós fejlesztési programomra, elképzeléseimre, és biztos vagyok benne, hogy azok is, akik Botka László polgármesterre szavaztak, szeretnék a régió tényleges gazdasági fejlődését Szeged-központtal. Szécsényi Rózsa, Szeged gazdasági alpolgármestere is keresett személyesen, hogy a segítségemet kérje gazdaságfejlesztési projektekben, sőt azóta levelet is küldtek, amelyben együttmű­ködésüket ajánlották fel – mondta a Délmagyarországnak a frissen kinevezett kormánybiztos.

A civilek is megszólalnak

Nemesi Pál azt is elmondta, hogy az egyetemen és a munkacsoportokon kívül együttmű­ködik önkormányzati és gazdasági szereplőkkel és civil szervezetekkel is.

– A civileket is szeretném bevonni a munkába, mert véleményem szerint közös ügyünk a gazdasági fellendülés, amely­­nek jótékony hatásait re­­mélem, a lehető leghamarabb saját bőrükön, hétköznapi életükben is érzik majd a régióban élő polgárok – fogalmazott.

Arról, hogy mennyi pénz lesz a célra, Nemesi Pál egyelőre nem beszélt, de azt elárulta, hogy a legmagasabb összegért lobbizik.

Mostohagyerek az ipar

Arra a kérdésre, hogy az ipari, vagy a mezőgazdasági fejlesz­tések lesznek-e többségben, Nemesi azt mondta, hogy sze­­rencsés helyzetben van a ré­­gió, mert a mezőgazdaság és a kutatás-fejlesztés, valamint az innovációs szegmensekben is kiemelkedő eredmények és lehetőségek vannak.

– Az ipar területén sajnos sokkal nagyobbak a különbségek. Szeged városában vé­leményem szerint mostoha helyzetbe került az ipar, míg Bács-Kiskun megyében az el­­múlt években szárnyal ez a szegmens. Minden terület fontos, sőt nem hagynám ki a kreatívipart sem, a turizmusban pedig elképesztően nagy lehetőségeink vannak – tette hozzá Nemesi Pál.

A kormánybiztosnak lesz majd irodája is, és a megjelent rendelet szerint egy maximum hét emberből álló stáb segítheti a munkáját, akiket a Miniszterelnökség alkalmaz.