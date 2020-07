Nemrég szépen felújították, de nem tartják karban Odesszát

A padokat hajléktalanok foglalják el, a tereket pedig senki sem takarítja, ahogyan a növényzet sincs gondozva Odesszán. Tele vannak panasszal a 900 millióból renovált városrész lakói.

Több édesanyától is panasz ér­kezett lapunkhoz arról, hogy elfogadhatatlan körülmények uralkodnak a Vedres utcai játszótérnél, amit tavaly nyáron adtak át. Panaszaik szerint sze­­metes a tér, hónapok óta nem sep­regettek itt, a hajléktalanok ru­­­­hadarabjai is szét vannak dobálva, valamint a fű sem mos­­tanában lett lenyírva. Tettünk egy kört a téren, jogosak a felvetéseik, ráadásul valakik a tűzcsapot is megrongálták. Bizonyítani ezt nem lehet, mert nincsenek biztonsági kamerák a környéken.

Német Ferenc önkormányzati képviselő szerint ez az egész városrészben probléma.

– A ligetben is hiába vannak térfigyelő kamerák, azok képét senki sem nézi, álbiztonságot ad­­nak. Makón, Hódmezővásárhelyen és Mórahalmon is több kamera van, mint a megyeszék­helyen, ráadásul ezeken a településeken rendesen működnek, így gondoskodnak a biz­­tonságról – magyarázta.

Úgy véli, a 900 millió forintból felújított Odesszának a karbantartását elfelejtették.

– Régen voltak parkőrök, ma ezeket közterület-felügyeletnek hívják, de az itt élők még egyszer sem találkoztak ezzel a szolgálattal. A környezetgazdálkodástól többször kértük, hogy nyírják le a füvet, nyessék meg a fákat és a bokrokat, de ne csak a felújított pontokon, hanem például az Alsó kikötő soron is. Az itt lakók sérelmezik, hogy őket kihagyták a korszerűsítésből, és csak foltokban látták el szépségtapaszokkal a városrészt. Így a járdák és a lépcsők is járhatatlanok – tette hozzá a képviselő.

Német Ferenc szerint hasznos, hogy ennyi utcabútort he­­lyeztek ki az építkezés során, viszont lassan lakcímkártyát is adhatnak azokhoz, mert folyamatos lakóik vannak, akik a cuccaikat is sűrűn ottfelejtik.

– Nem a hajléktalanokkal van gond, mert gyakran hozok nekik ételt és ruhát is, hanem azzal, hogy az itt élők nem tudják megfelelően használni a számukra kialakított tereket. A Csanádi utcában lévő tízemeletesben élők már többször jelezték felém, hogy nem tudnak lejönni gyermekeikkel, illetve az ottani dohánybolt tulajdonosa is szólt, hogy elfogadhatatlanok a körülmények – számolt be lapunknak a politikus.

Megtudtuk, éjjelente pi­hen­­ni sem tudnak az odesszaiak, ugyanis a említett téren csoportokba tömörülve hangoskodnak a drogot vagy alkoholt fogyasztó személyek.