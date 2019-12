Nemzeti bajnokságban is szerepelnek a kisteleki dartsosok

Három dartskedvelő kisteleki ötlete alapján alakult meg a Revans Darts SE, amelynek immár 21 tagja van. Idén mintegy száz versenyen vettek részt, és összesen több mint 40 érmet gyűjtöttek, heten pedig nemrégiben a nemzetközi mezőnyben is megmérettették magukat.

Kisteleken már nem csak sza­bad­idős játék a darts: a 2016-ban alakult Revans Darts SE-nek olyan tagjai is vannak, akik a nemzeti bajnokságban is szerepelnek. Az egyesület tíz taggal kezdte meg ennek a sportnak a népszerűsítését, mostanra megduplázták létszámukat.

Hárman voltak az alapítók

–Két barátommal dartsoztunk rendszeresen, aztán úgy döntöttünk, rendezünk pár helyi versenyt, hátha mások is kedvet kapnak hozzá – mesélt a kezdetekről Polyák Géza elnök. – Egy idő után már egyesületi szinten tudtuk folytatni, tavaly pedig csatlakoztunk a Magyar Darts Szövetséghez is. Ennek köszönhetően az általuk jegyzett versenyeken is el tudunk indulni.

Az egyesületnek jelenleg 21 tagja van, köztük három nő és két 16 éven aluli. A helyi játékosokon kívül pedig már van balástyai, pusztaszeri, szentesi, kiskunmajsai, szegedi és kömpöci dartsos is. – Néhányan csak azért járnak le az edzéseinkre, mert jó társaságban jól érzik ma­­gukat. A hobbijátékosokon kí­­vül azonban vannak amatőr versenyzőink és igazolt játékosaink is. Ők idén már mintegy száz versenyen vettek részt, és összesen több mint 40 érmet gyűjtöttek – hangsúlyozta Polyák Géza.

Nem a tábla közepét kell eltalálni

A dartsról sokan azt gondolják, hogy csupán önfeledt játék, az egyesületi elnök azonban hangsúlyozta: fizikailag is megterhelő, matematikai megoldásokat igénylő sportról van szó. – A közhiedelemmel ellentétben itt nem az a lényeg, hogy eltaláljuk a tábla közepét. A kezdéskor kapott 501 pontot kell minél kevesebb dobásból lenullázni úgy, hogy a végén csak duplával lehet kiszállni. Mindez azt jelenti, hogy 170 ponttól gyakorlatilag fejből kell tudni a kiszállótáblát, vagyis hogy milyen dobási variációkkal lehet befejezni a játékot. Mindezt pedig aztán biztos kézzel meg is kell tudni dobni.

Polyák Géza kiemelte: a darts nem olyan, mint például az úszás, itt ugyanis nincsenek rögzült mozdulatsorok. Ön­­fegyelem és rengeteg gyakorlás kell tehát a sikerhez. Ezt kevesen tudják nála jobban az egyesületben, de ennek meg is van az eredménye: ő a klub legsikeresebb játékosa, a nemzeti bajnokságban jelenleg a 29. helyen áll. – Nagyon ígéretes egyébként az utánpótlás is, az amatőrök között több tehetséges játékosunk is van – tette hozzá. Az egyesület hét tagja idén már nemzetközi mezőnyben is megmérettette magát: Közép-Európa legnépszerűbb versenyén, a 25. Czech Openen képviselték Kisteleket egyéni és páros versenyen. Itt Csősz Tamás érte el a legjobb eredményt: 447 játékos közül a 65. helyen zárt.

Ideális körülmények között edzhetnek

A Revans Darts SE játékosai he­tente két alkalommal edzenek támogatójuk, az egyik helyi vendéglátóhely különtermében. Itt négy megvilágított tábla áll a játékosok rendelke­zésére. – Nagy segítség ez ne­künk, hiszen ha bérleti díjat és rezsit kellene fizetnünk va­­lahol, az nagy anyagi terhet jelentene – hangsúlyozta az egyesület vezetője. Természetesen azonban a versenyekre ez a felkészülési idő nem elég, így sokan még otthon is gyakorolnak. Van, aki napi 4 órát dobál, de szerencsére ennél a sportnál az is tréningnek számít, ha valaki saját gyermekét, netán unokáját hívja ki egy önfeledt játékra.