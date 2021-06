Nemzetközi matekversenyen remekelt a szegedi testvérpár

Egy dózsás testvérpár mindkét tagja díjazott lett a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaversenyen. Félezer résztvevő közül kerültek a legjobbak közé, egyikük 100 százalék feletti teljesítménnyel. A két fiú egyébként nem csak matematikából ügyes, eddig minden tanévben kitűnők voltak.

A tanév végén hirdették ki a XVII. Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny eredményét. A megmérettetésen 6 ország csaknem félezer diákja vett részt, a pandémia miatt pedig meglehetősen hosszúra nyúlt. A levelező fordulók ugyanis még 2019 októberében indultak, összesen 4 fordulót bonyolítottak le így. Tavaly októbertől újabb 4 fordulót rendeztek, az elért összesített eredmények alapján pedig 163 tanuló jutott be a döntőbe. Ők a koronavírus-járvány miatt ismét online oldották meg a feladatokat, ezúttal azonban már szigorú időkorláttal.

A versenysorozat végén összesen 63 gyereket díjaztak: a legeredményesebben szereplők, akik 100 százalék fölött teljesítettek, vagyis hibátlan megoldásaik mellett egyéb megoldási módszerek felvázolásával pluszpontokat is szereztek, kiemelt első díjat kaptak.

Ezenkívül osztottak első, második és harmadik díjakat is. Érdekesség, hogy kevés magyar került be a legjobbak közé, a Dózsa György Általános Iskolából azonban két diák is vehetett át elismerést. Kókai Szabolcs kiemelt első díjat kapott, bátyja, Kókai Ákos első helyezett lett.

A versenyzést a most hetediket végzett Ákos kezdte 4 évvel ezelőtt, akkor ugyanezen a versenyen harmadik lett.

– Tetszett, hogy itt kifejtős feladatok vannak, és hogy a gondolkodást is díjazzák, nemcsak a végeredményt. Szerintem pontosan ez a matematika lényege: tudni kell, hogyan lehet eljutni a végeredményhez – magyarázta. Testvére, Szabolcs az ő példáját követte, amikor szintén kipróbálta magát, és mint a mostani versenyeredményen látszik, teljesítményben már meg is előzte bátyját.

Felkészítő tanáruk, Ta­kács­­né Budai Ida elmondta, heti egy tehetséggondozó szakkört tartott a fiúknak, ráadásul hó­napokig erre is csak online volt lehetőség.

– Évente 4-5 versenyen in­dulnak, de ez a legideálisabb számukra, mert legnagyobb erősségük a problémamegoldó gondolkodás. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen ez a legrangosabb matematikaverseny, és mindketten kiemelkedően szerepeltek. De köszönet illeti a szülőket is, akik támogatták őket, például idén ők fizették be a nevezési díjat is – mondta a tanárnő.

A két fiú egyébként nem csak matematikából ügyes, eddig minden tanévben kitűnők voltak. Ákos ráadásul idén átvehette a Magyarország jó tanulója, jó sportolója elismerést is.

A Kókai testvérek ugyanis asztaliteniszeznek is: Ákos tavaly válogatott is volt, Szabolcs pedig országos 3. helyezett.

Edzésnapokon sokszor este 8-ra érnek haza, akkor kezdenek neki a tanulásnak, így tudnak ilyen eredményesek lenni.

A „mi leszel, ha nagy leszel” kérdésre egyelőre csak Szabolcs tudja a választ: édesapja nyomdokaiba lépve állatorvos­nak készül. Ákos viszont egyelőre csak abban biztos, hogy a matematikával szeretne to­vábbra is foglalkozni.

– A programozó matematikus pálya tetszene, csak akkor egész nap a gép előtt kellene ülni. Szóval még gondolkozok – mondta mosolyogva.