Néptelenek az utcák

Csengelén a lakosok fegyelmezetten betartják a veszélyhelyzet diktálta korlátozásokat, javaslatokat. Alig találkoztunk járókelővel az utcákon, aki kint tartózkodott, az boltba vagy gyógyszertárba ment, sietett. Maszkot és gumikesztyűt többen viseltek.

– Van a családban 65 év fölötti, a 91 éves apósom, róla gondoskodunk, rendszeresen járunk hozzá – mondta Erika Csengelén. Úgy tapasztalta, a falu és a környező tanyák lakossága komolyan veszi a koronavírus-­veszélyt, nem nagyon mászkálnak ki, vigyáznak magukra és szeretteikre. Egy 12 éves kislány is maszkban, gumikesztyűben volt a boltban, György viszont ezen kellékek nélkül kerékpározott épp a munkába.

Tóth Tibor, Csengele polgármestere közleményben hívta fel a helybeliek figyelmét a tennivalókra, az otthon maradásra. Kiemelte, hogy a fokozottan ve­­­­szélyeztetettek közé tartozó 65 év felettiek egészségük megóvása érdekében ne hagyják el lakóhelyüket. Aki ezt vállalja, számára az ellátást az önkormányzat a Tanyagondnoki Szolgálatokon keresztül biztosítja. Ebbe beletartozik a rendszeres kapcsolattartás, állapotuk iránti érdeklődés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, közüzemi számlák, csekkek befizetése, ebédkiszállítás és egyéb halaszthatatlan ügyek intézése.

Az utcákon kevés emberrel találkoztunk, azok is bevásárolni mentek, vagy a gyógyszertárba siettek, mint a tanyán élő Czibolya András.

– Gyakrabban és jó alaposan mosunk kezet, ha kimozdulunk, maszkot viselünk – mondta, hozzátéve, a tanyaudvarra bát­­ran kimehet anélkül is. Az egyik bolt bejáratánál kézfertőtlenítő várja a vásárlókat, csakis azt kö­­vetően léphetnek be. Így tett Imre is: – Az emberek felelősségteljesek, vigyázunk egymás­­ra, és így nem lehet gond – kö­­zölte véleményét.

– Édesanyámat, Matildot látjuk el a párommal. Telefonon mindennap beszélgetünk, kétnaponta személyesen is, a kerítésnél, és mindent viszünk neki, amire szüksége van – mondta szájmaszkban a helyi fo­­gászatban dolgozó Csányi Krisztina, aki éppen a boltba tartott.

Azzal folytatta, otthon a kilincseket is mindig fertőtleníti, mindennap takarít, alaposan mo­­sogat és rendszeresen szellőztet.

Szabó Tibor és Rózsa Annamária elárulták: több maszk és gumikesztyű is lapul a zsebükben, mindig visznek magukkal és akkor veszik fel, ha látják, jönnek velük szembe.