Népzenés buli volt a villamosokon

A magyar kultúra napja alkalmából élő népzenét hallgathattak az utasok tegnap több szegedi villamoson.

A délutáni bulijáratokon furulyával, tekerővel, nagybőgővel, dobbal, hegedűvel, harmonikával és brácsával felszerelkezett utasok is ültek, akik muzsikával szórakoztatták a többieket. A Dugonics András Piarista Gimnázium művészeti növendékei például a Dugonics tértől a Délmagyarország szerkesztőségéig vezető úton zenéltek. A két szerelvényből álló villamoson nem kis meglepetést okoztak, amikor felszállásuk után egyből belekezdtek a népdalokba. Produkciójuk viszont azonnal mosolyt csalt mindenki arcára: volt, aki csak fejét ingatta jobbra-balra, mások a lábukkal is egyből verni kezdték a ritmust. Több utas mobiltelefonnal is felvette a rögtönzött koncertet, egy-egy dal után pedig lelkesen tapsolt mindenki.

– Színesebbé tesszük ezzel a hétköznapokat – magyarázták a diákok, miért vállalták a nem mindennapi koncertet. – Mi nagyon élvezzük és láthatóan az utasok is – tették hozzá abban az egy percben, amíg a villamos megfordult. Ekkorra már egyértelművé vált, hogy a koncertet hallgatók többsége szándékosan maradt fent a járaton a teljes útvonalon, sőt velük tart visszafelé is. A végállomáson ugyanis átsétáltak a felszállóhelyre és már induláskor szinte teljesen megtöltötték a villamos hátsó, kultúrbulis szerelvényét. Olyanok is voltak egyébként közöttük, akik az első szerelvényben utazva csak az ajtók nyitásakor hallották, milyen jó a hangulat a hátuk mögött, és úgy döntöttek, ők sem akarnak kihagyni egy ilyen ritka, különleges lehetőséget, ezért rááldoztak pár percet az életükből, hogy villamosozzanak egy plusz kört.

A programot a SASMob projektből finanszírozták.