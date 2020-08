Netes hullámokat vetett a domaszéki áramszünet

Lapunkat kereste meg a domaszéki internetszolgáltató, hogy hétfőn nem tudott generátorra váltani, mert nem értesült az áramszünetről, így sokan világháló és telefon nélkül maradtak. A Nemzeti Közművek honlapján településre, utcára lebontva előre közli a tervezett áramszünetek időpontját.

– Távközlési szolgáltatóként többek között Domaszéken is jelen vagyunk, a szolgáltatáshoz pedig elengedhetetlen a villamos áram. Minden erőfeszítésünk ellenére az NKM nem hajlandó minket értesíteni a tervezett áramkimaradásokról, annak ellenére, hogy közüzemnek minősül a tevékenységünk – írta lapunknak Szemerdák Péter.

A SzemerNet ügyvezetője hozzátette, telefonos érdeklődésükre az a válasz, hogy a póznákra kiragasztottak szóróanyagot, ami a szakember szerint a 21. században nevetséges. Egyrészt mert szegedi cégként nem járják a településeket a póznákat nézegetve, hogy van-e kiragasztva valami.

– Az NKM is folyamatosan az elektronikus számlázást és az átutalásos fizetési megoldásait alkalmazza az ügyfeleinél, még mobil appot is fejlesztettek. Így ismételten nincs a településen tv, internet és telefon szolgáltatást, mivel így nem tudunk aggregátoros üzemre felkészülni – írta hétfőn.

Megkaptuk Szemerdák Pétertől az ügyféltájékoztatót is. „Sajnálatos módon az NKM ismételten elmulasztott minket értesíteni a tervezett áramszünetről, ezzel megakadályozva, hogy aggregátoros üzemet biztosíthassunk az áramkiesés idejére. Az NKM nevében is elnézésüket kérjük!”

– A tervezett feszültségmentesítés alatt végzett munkákról az érintett fogyasztókat elektronikus levélben és postaládában helyezett szórólapokon megfelelő időben tájékoztatja az NKM Áramhálózati Kft., illetve a társaság honlapján naprakész információk találhatók az érintett utcákról és a munkálatok várható időpontjáról, bárki számára elérhető felületen – írta kérdésünkre adott válaszában NKM Kommunikációs Osztálya. Hozzátették, a tervezett feszültségmentesítés alatt végzett munkák értesítéséről az Elosztói Üzletszabályzat rendelkezik.

A hivatkozott oldalon – nkmenergia.hu/aram/pages/online/aramszunet – valóban településre és utcára lebontva ott vannak a tervezett áramszünetek. A hétfői domaszékit is megtaláltuk, majd az egész települést érintette, a képernyőképet le is mentettük. És elkezdtünk nézelődni, ennek köszönhetően információt találtunk a kövegyieknek. Ott augusztus 11. és 13. között lesz áramszünet – mindhárom napon –, ami a Kossuth Lajos és a Dózsa Györgyön túl más utcákat is érint.