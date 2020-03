Netes vásárlás: legyünk óvatosak!

Az internetes vásárlás előnyös és kényelmes, de számtalan buktatót is rejthet. Különösen fontos a járványhelyzet és a kijárási korlátozás miatt felbolydult világban, hogy figyelmesen kössünk üzletet.

Rendelés előtt nézzük meg, ki az eladó, ha nem tudjuk a vállalkozás hivatalos nevét, céges adatait, akkor semmiképpen ne rendeljünk. Legyünk tisztában azzal, ha magánszemélytől vásárolunk az interneten keresztül, akkor nem jön létre olyan jogviszony, aminél fogyasztóvédelmi szabályok segíthetnek.

Győződjünk meg arról, szabályosan működő webáruházról van-e szó vagy sem – kizárólag közösségi felületeken, csoportokban zajlik az adás-vétel, vagy hivatalos webshop áll a rendelkezésünkre? Ég és föld a különbség a jogérvényesítésben, ha problémánk van a megvásárolt termékkel.

Unión kívül

Fogyasztóvédelmi szempontból alacsonyabb a biztonsági szint az Európai Unión kívüli cégek által működtetett web­shopoknál. Ennek oka, hogy az unióban valamennyi webáruházra azonos minimum szabályok vonatkoznak, és ezek a fogyasztóvédelmi intézményrendszer segítségével ki is kényszeríthetőek. Unión kívüli cégek esetében ezek eltérőek lehetnek, és a jogérvényesítés is bonyolultabb. Ha csak az adott cég üzleti gyakorlatára, belső szabályaira, eljárásrendjére hagyatkozhatunk, akkor vita esetén teljesen magunkra is maradunk.

Webáruházak

Fogyasztóvédelmi szempontból a webáruháznak vannak kötelező ismérvei. Többlépcsős elektronikus értékesítési rendszerben – kosárba tesz, összegző oldal stb. –, szabályozott mederben zajlik a vásárlás. Közzé­teszik a céges adatokat, és kötelesek a panaszokat a jogszabályok szerint kezelni, és – néhány kivételtől eltekintve – legalább 14 napos indoklás nélküli elállási jogot biztosítanak. Fontos, a hatóságok számára látható, ellenőrizhető a tevékenység, a magas bírságtételekkel fenyegető kontroll az árfeltüntetéssel, értékesítéssel és tájékoztatással kapcsolatban.

Csak körültekintően!

– A fogyasztóvédelem érdemben a hazai vagy uniós webáruházak esetén tud segíteni, egyéb netes vásárlási formák esetében kevésbé. Nem azt állítjuk, hogy a népszerű unión kívüli cégek vásárlójaként szükségszerűen megkárosítanak bennünket, pusztán azt, hogy a védelmi szint alacsonyabb, az üzlet kockázatosabb lehet – hangsúlyozza a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.

Lapunk állandó fogyasztóvédelmi partnere arra figyelmeztet, sokan kihasználják a koronavírus okozta helyzetet, így most még fontosabb, hogy körültekintően és tudatosan vásároljunk az interneten keresztül is. Amennyiben úgy hirdetnek egy terméket, hogy annak koronavírus-mentesítő vagy gyógyító hatása van, felmerülhet – és merüljön is fel – a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat gyanúja.