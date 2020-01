Netkuckó is lesz az egykori italboltban

Februárban adják át Nagymágocs-Ótompaháton a közösségi teret, amit a hajdani kocsmában alakított ki az önkormányzat.

– Nagymágocs külterületi részén, Ótompaháton az előző ciklusban felújítottuk a játszóteret, amit azóta is szívesen használnak a gyerekek, de a felnőttek is olykor-olykor kiülnek oda beszélgetni egy kicsit. Igény merült fel arra is, hogy legyen az ótompahátiaknak, vagyis Kapásfalu lakóinak egy fedett, minden időben és évszakban használható közösségi helyük – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

– 2017-ben önkormányzatunk megvásárolta a régi, bezárt italboltot. Az épületrészt felújítottuk, kicseréltük a nyílászárókat, szigetelést is kapott. A belső festés is megtörtént. Megvettük az épület másik részét is, ahol a bolt működik. Ez egyfajta biztonságot jelent a helyieknek. Önkormányzatunk nem emel majd bérleti díjat, ezzel is támogatva, hogy az ótompaháti embereknek megmaradjon ez a szolgáltatás.

A régi italboltból kialakított közösségi térben létrehoznak egy netkuckót, ahol hamarosan számítógépeket helyeznek el, amit a gyerekek és felnőttek egyaránt használhatnak. A gyerekeknek jó lehetőség lesz a találkozásra. Az épületben lesz egy minikönyvtár is. A nagyteremben pedig családi- és közösségi rendezvényeket is lehet szervezni.

– A bérleti díj 10 ezer forint lesz, amit az önkormányzat kizárólag a közösségi tér fejlesztésére fordít majd. Jövőre tervezzük a központifűtés kialakítását – említette meg a közeljövőbeni terveket is a polgármester.