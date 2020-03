Névre szóló ajándékot kapnak az óvodások

Korcsoportjuknak megfelelő, készségfejlesztő ajándékokkal lepték meg a kübekházi és a tiszaszigeti gyerekeket óvónőik. Bár tárasikat nélkülözniük kell, a színezőknek, feladatlapoknak köszönhetően tartalmasan tölthetik ezt az időszakot.

– Míg az iskolások a digitális ok­tatás keretében megkapják napi feladataikat, addig az óvodásokról keveset hallunk. Pedig most talán nekik a legnehezebb, nem igazán értik, miért nem mehetnek óvodába, miért nem tudnak társaikkal játszani a játszótéren vagy az utcán – mondta lapunknak Babarczi Istvánné óvodavezető.

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda kübekházi és tiszaszigeti tagintézménye is bezárt a járványügyi helyzet mi­­att, ezért az óvodapedagógusok úgy döntöttek, készségfejlesztő ajándékokkal lepik meg a gyerekeket folyamatosan. Az önkormányzatok is felajánlották segítségüket, az első csomagot a napokban viszik házhoz, Kübekházán a közfoglalkozatottak, míg Tiszaszigeten önkéntes segítők. A két intézménybe összesen 110-en járnak.

A korosztályoknak megfe­lelően Gulyásné Gál Éva és Si­­mon Ferencné Erika óvónő állította össze az ajándékokat. A kiscsoportosok az évszakhoz igazodó színezőket, kifestőket, a középsősök foglalkoztatót, míg a nagycsoportosok iskolára felkészítő készségfejlesztő munkafüzetet kapnak.

– Szeretnénk, ha a kicsik otthon is tartalmasan tölthetnék ezt a nehéz, sok nélkülözéssel járó időszakot. Legyenek feladataik, amiket szívesen megoldanak, és érezzék, hogy hiányoznak ne­­künk – részletezte az óvodavezető. A gyerekek többféle fel­­adatot kapnak, így környezetismeretből, matematikából, ének-zenéből is készülhetnek. A tervek szerint kéthetente kapnak ajándékot, sőt meglepetés is várja majd őket.