Névváltoztatások Makón: Károlyi helyett Nagy György

Új nevet kapott a makói Károlyi Mihály utca – nem azt, amit eredetileg szántak neki, és most sokan kérdezik: kiről nevezték el? Utánajártunk, honnan ered a Nagy György utcanév.

A Károlyi Mihály utca nevének megváltoztatása – akkor meg is írtuk – 2016-ban, lakossági kezdeményezésre vetődött fel. Az indok már akkor is az volt, ami most: a vonatkozó jogszabályok szerint nem vi­­selheti közterület olyan személy nevét, akinek köze van valamilyen modern kori diktatúrához. Akkoriban az volt az elképzelés, hogy viselje inkább a Ford T-modell makói születésű konstruktőrének, Galamb Józsefnek a nevét, akiről iskolát ugyan neveztek el a városban, vannak itt szobrai, emléktáblái, utcanévként azonban nem örökítették meg. Amikor a testület az ügyet tárgyalta, felmerült egy másik öt­­let is: Török Miklós akkori ön­­­kormányzati képviselő (DK, jelenleg a megyei közgyűlés tagja) azzal az ötlettel állt elő, hogy nevezzék el egy másik Károlyi Mihályról, aki báró és főispán volt a 15. században. Aztán – egészen mostanáig – minden maradt a régiben.

Egy család emlékezete

Most a megyei kormányhiva­tal törvényességi felszólítá­sára vált sürgetővé, hogy lépjen a testület. Mint beszámoltunk róla, az eredeti elő­terjesztés egy egyszerű változtatást irányzott elő: Károlyi Mihály helyett hívják az utcát egyszerűen Károlyinak, utalva a magyar történelemben fontos szerepet játszott nemesi családra. A testület azonban egy másik elképzelés mellett döntött, így lett Nagy György utca. Az ötletet Kovács Sándor önkormányza­­ti képviselő (Fidesz–KDNP) hozta szóba. A Délmagyarországnak azt mondta, azért ezt javasolta, mert ez volt az új építésű Károlyi Mihály utcára merőleges Rákóczi utca eredeti neve – egyfajta hagyományőrzés volt tehát a cél. A képviselő annyit mondott az eredetéről, hogy tudomása szerint ezt régen azért hívták így, mert még az újjátelepülés utáni időkben élt itt egy népes és jómódú gazdacsalád, a Nagy Györgyök.

Nevesek voltak a Nagy Györgyök

Ennél többet Urbancsok Zsolttól, a makói fióklevéltár vezetőjétől tudhattunk meg. A főlevéltáros lapunknak azt mondta, az utcát az 1700-as évek végétől nevezték Nagy Györgyök utcájának. 1824-ben a mai Petőfi és Héderváry utca közti szakaszon 8 ilyen vezetéknevű család élt. Az 1850-es évek elejére változott Nagy György utcává, majd 1880-ban kapta a Rákóczi nevet. A család leszármazottai közül Nagy György József 1849-ben egy Békés és Csanád megyeiekből szervezett lovas szabadcsapat hadnagya volt, Nagy György István pedig ugyanezen évben városi tanácsos. A Rákóczi utca egyébként abban az időben, amikor a Nagy Györgyök nevét viselte, még más vonalat követett, mint ma. Az akkor még fe­­­detlen Nagyéren híd vezetett át, és a híd után délre kanyarodott, érintve a mostani Károlyi Mihály utca területét, majd a Kígyó utcával szemközt torkollott a Kálvin utcába.

Még Károlyi

A testület a Károlyi Mihály ut­­­ca névváltoztatásával együtt eldöntötte, hogy az Erdei Ferenc tér is kapjon új nevet: ezentúl Aradi lesz, és az egykori politikus szobrát azóta el is vitték onnan. A Károlyi Mihályra utaló névtábla tegnap még a helyén volt. Amikor először vetődött fel az átnevezés ötlete, beszéltünk néhány lakóval – ők azt mondták, nincs bajuk a változtatással, de Károlyival sem volt.