Nívódíjat kaptak

Erasmus+ Nívódíjat kapott a Szegedi SZC Vasvári Pál Informatikai Szakgimnáziuma a Tempus Közalapítványtól. Az iskola munkatársai külföldi továbbképzésen vettek részt, amellyel olyan kompetenciákat szereztek, amelyeket a jelenleg zajló digitális oktatásban is hasznosíthatnak.

Minden évben kiemeli és népszerűsíti a legkiválóbb nemzetközi együttműködéseket az Erasmus+ program hazai megvalósításáért felelős Tempus Közalapítvány. Azok a magyar koordinálású projektek kaphatnak Nívódíjat, amelyek kimagasló színvonalú, példaértékű projekttevékenységet végeznek. Idén az egyik díjazott a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma lett. Az iskola első, munkatársakat megcélzó programjában 14-en vettek részt a külföldi továbbképzéseken: nemcsak idegen nyelvet oktató tanárok, hanem az iskola vezetői, valamint az informatikai és a közgazdasági munkaközösség tagjai.

Az alapítvány értékelésében az állt, hogy a szegedi intézmény kiemelkedő tanulási eredményeket ért el. A mobilitásokon részt vevő pedagógusok a megismert új módszereket, applikációkat, számítógépes programokat a tanítási óráikon alkalmazzák, valamint megosztják a munkaközösségük tagjaival és a nevelőtestülettel.

Szegfű Márta, a projekt koordinátora elmondta, az intézményük jól fel van szerelve információs és kommunikációs technológiával.

– Mégis úgy éreztük, hogy ezek használata csak esetlegesen épül be az iskolai munkába, és új szemléletet, módszertani ismereteket kíván meg. Ezért leginkább digitális témájú és modern szakmódszertani ismereteket átadó kurzusokat kerestünk, amelyek szerencsére nagyon sok kollégát érdekeltek. Emellett nyelvi képzéseken is részt vettek tanáraink: az üzleti élet és az informatika nyelve az angol, így a modern ismeretek tanórai bevonását is segíti a nyelvi fejlődés – magyarázta a projekt koordinátora. Hozzátette, azt tapasztalták, hogy a technikai gondokat könnyebben áthidalják a kollégák, ha több újonnan megismert módszer és lehetőség közül választhatnak. A projekt pozitív hatásait a diákok és a szülők is folyamatosan érzékelik, különösen igaz ez a jelenleg folyó digitális oktatásra, amely során a tanárok nagy része felhasználja a pályázat keretében megszerzett tudást a tananyag online átadásához.