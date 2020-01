Nógrádi György: Az embercsempészet az egyik legnagyobb üzlet

Vasárnapig több mint 15 ezer ember próbált illegálisan bejutni Magyarország területére, két és félszer annyian, mint 2018-ban. A migrációs nyomás november óta erősödik a déli határszakaszon. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint a Földközi-tengerrel szemben a Balkán vált az embercsempészet fő útvonalává.

– A Földközi-tengeren a migránsok 10 százaléka próbál át­­jutni Európába. Akik ott jönnek, azok 3 százaléka meghal a tengeren. Kelet felől az Európai Unióba mintegy 2 százalékuk érkezik, tehát a fő csapásirány a Balkán – nyilat­kozta lapunknak Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett, hogy a hor­­vátok és a szlovének is megerősítették a határvédelmet, Kurz osztrák kancellár pe­­dig már külügyminiszterként bejelen­tette, hogy Ausztria is lezárja balkáni ha­­tárait. Nógrádi szerint ezért értékelődött fel Magyarország, és már Romániából és Ukrajnából is próbálnak migránsok rajtunk keresztül az Unióba jut­ni.

Tömegek úton

– A harmadik világ jelentős ré­szében a helyzet folyamatosan romlik, tehát egyre na­­gyobb embertömegek pró­bálnak meg elindulni és biztosítani helyüket valahol Nyugat-Európa gazdag országaiban. A jelenlegi migráció sajátossá­­ga, hogy az emberek jóval több mint kilencven százaléka gazdasági migráns – folytatta Nógrádi György.

Alagutak

Novemberben derült ki, hogy a szerb–magyar határszakaszon nemcsak földön-vízen, hanem a föld alatt is próbálkoznak em­­berek bejutni az országba. A rendőrség két alagutat is fel­szá­molt.

– Ilyen alagutak tömegével vannak az egyiptomi–izraeli határnál, ahol minden létező dolgot, beleértve fegyvert is csempésznek és embereket is próbálnak átjuttatni az egyik helyről a másik oldalra. Az a kérdés, hogy mennyire sikeres ez? Mivel a magyar rendőrség és titkosszolgálatok felfedezték ezeket, nem véletlen, hogy harmadik helyen nem próbálkoztak alagutat ásni – tette hozzá a szakértő.

Jövedelmező üzlet

– A Balkánon az embercsempészet a világ egyik legnagyobb üzlete. Az embercsempészekkel összefonódtak a vámosok, a határőrök és nagyon sok esetben politikusok is – hangsú­lyozta a biztonságpolitikai szakértő. Tíz év alatt több mint egymillió albánt szállítottak il­­legálisan Nyugat-Európába. Azokkal, akik nem tudják kifizetni az utat, ledolgoztatják a költségeket, szinte rabszolga­státuszba kerülnek.

Modern kori rabszolgák

– Az elmúlt napokban derült ki, hogy tömegével csempésztek Romániából nőket Szicíliába. Elvileg munkavállalók voltak, gyakorlatban rabszolgaként tartották őket, egy részüket prostitúcióra kényszerítették – mondta Nógrádi György. Szerinte a Balkán továbbra is Európa sze­­gényháza, ahol az egy főre jutó GDP alacsony. A volt jugoszláv tagköztársaságok közti viszony is rendezetlen, ez pedig belátható ideig nem fog változni.