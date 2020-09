November végére készülhet el a Stefánia és a Roosevelt tér

Többek között a szökőkút átalakításának befejezése, a kertészeti munkák és a gyalog­átkelő átépítése is várat még magára. A tervek szerint ősz végére fejezik be a több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztést a Stefánián, a Móra parkban és a Roosevelt téren.

A beruházások készültsége már meghaladta a 75 százalékot – közölte lapunkkal a Szeged Pólus Nkft., miután arról érdeklődtünk, hogy várhatóan mikor készül el a beruházás a Stefánián, a Móra parkban és a Roosevelt téren. A tervek szerint november végére fejeződnek be az uniós pályázat segítségével megvalósuló fejlesztések.

A cég beszámolójából megtudtuk azt is, a Stefánián hát­ravannak még a kertészeti munkák, a játékok és fitnesz­eszközök elhelyezése, valamint a gumiburkolatok kiépítése. A Móra parkban ezután fejezik be a szökőkút építését, a félkör­íves rézsűs padsor kialakítását, a múzeum előtti tér burkolását, a színháznál lévő gyalogátkelő átépítését, a múzeum körüli járda megépítését és a szolgálati parkoló kialakítását.

A Roosevelt téren még várat magára a parkoló kiépítése, ahogyan a gyalogutak burkolása, a kövekből kirakott fal és ülőfelületek kialakítása, a játszóeszközök alatti gumiburkolat terítése, valamint a kertészeti munkák is.

A Zöld Város projektet az ön­kormányzat 850 millió forint uniós forrásból és 709 millió forint önerőből valósítja meg. A beruházással új zöldterületek jönnek létre, a már meglévők pedig megújulnak, mindez 28 ezer négyzetmétert érint. A Móra parkban 4 díszfát és 12 tiszafát, valamint 3500 virágot ültetnek. A Stefánián 8 új fa lesz, 4200 cserjét és 1200 virágot telepítenek. A város történelmének számos építészeti, régészeti ma­­radványa található a belvárosban, ezek bemutatására helytörténeti tanösvényt építenek. A Belvárosi híd alatti vendéglátóhely területe is megújul. Kerékpártámaszokat, padokat, asztalokat és hulladékgyűjtőket is elhelyeznek és a közvilágítást is modernizálják.

Még 2018 szeptemberében a város polgármestere arról beszélt, hogy 2019 végére újul meg a belváros, majd tavaly szeptemberi sajtótájékoztatóján 2020 harmadik negyedévére módosította ezt a dátumot. Úgy tűnik, végül 2020 ne­­gyedik negyedévére sikerül elvégezni a munkát.