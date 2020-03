Nyárfákat kellett kivágni a Partfürdőn

Méteres átmérője volt már a nyárfa törzsének, amelyet több társával együtt ki kellett vágni a Partfürdőn. Kiderült, a 60-80 éves fákat megtartani kockázatos lett volna: környéküket kedvelik a kempingezők, ezért meg akarják előzni a baleseteket.

A napokban jártunk a Partfürdőn, a vitorláskikötőnél: láttuk, hogy éppen darabolják a hatalmas parti nyárfákat, amelyek alatt nemzedékek pihentek, esetleg sátoroztak is. Méteres átmérőjű törzsük azt mutatta, hosszú ideje álltak már a Tisza partján. A tavalyi viharok idején nagy ágak szakadtak le, hallottuk, de több olvasónk is érdeklődött, miért kellett kivágni ezeket a fákat.

A kérdéssel Jávorszky Ivánhoz, a Partfürdőt is kezelő Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. igazgatójához fordultunk, és megtudtuk, miért volt elkerülhetetlen a nyárfák eltávolítása.

– Tavaly az erdészeti szakközépiskola a javaslatunkra megvizsgálta a nyárfákat. Kívülről csak azt láthatjuk, ha egy fa odvas, lyuk van rajta. A fakopp nevű műszer viszont, amellyel vizsgáltak, azt is megmutatja, milyen állapotban van belülről. Az összes fát végignézték, és egytől ötig sorolták kockázati fokozatokba. A 4., 5. fokozatot elért fákat azonnali kivágásra javasolják, ezek közül a szeptember 9-i viharban egy ki is dőlt, jóval kisebb, mint a most kivágottak – foglalta össze Jávorszky Iván a történteket. Ő maga is nagyon sajnálta a 60-80 éves, hatalmas nyárfákat, amelyek régóta hozzátartoztak a Tisza-part képéhez. Ám a fák környéke kedvelt kempingezőhely, és a strandolók is szeretik azt a részt – legalábbis szerették eddig, az árnyék miatt. Meg kell előzni, hogy baleset történjen, sátorra, pihenőkre szakadjon egy-egy hatalmas ág, ezért a kivágás mellett kellett dönteni.

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy 10-12 fa jut erre a sorsra – a többit pedig szakkifejezéssel élve „ifjítják”, szintén a balesetek megelőzése érdekében. Ez a kezelés növeli az öregedő fák túlélési esélyeit. Két éve a Szabadság téri japánakácokkal is ez történt. Akkor a lakók egy része felháborodott, látva az alaposan megnyesett fákat, de azóta szépen kilombosodtak.