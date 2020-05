Nyárias meleg lesz a hétvégén a megyében

Hirtelen felmelegedés kezdődik ma, a hétvégén nyárias hőmérsékletre számíthatunk. A jó idő azonban nem tart sokáig: kedden már alig lesz több 13 foknál.

A szeles, esős, hűvös napok után hétvégére beköszönt a nyár hazánkba. A hidegfront elvonultával mától szubtrópusi levegő áramlik be térségünkbe, amelynek köszönhetően hétfőre Szeged környékén akár 30 fokig is melegedhet a levegő. Ez a hőhullám Spanyolországban az elmúlt napokban extrém meleg időjárást okozott: Cordobában múlt héten vasárnap 36 fokot mértek. Ez ott általában csak júliusban fordul elő.

– Szombaton 25, vasárnap 28 fok várható, hétfőn pedig elérheti a 30 fokot is a hőmérséklet a legmelegebb órákban – mondta lapunknak Gyuris Ferenc, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Hozzátette, bár ezek átlagon felüli hőmérsékletek, a melegrekord egyik napon sem dől meg. Szegeden a helyi csúcs május 10-én 30,2 fok volt, 11-én 31,2, 2003. május 8-án pedig még ennél is melegebbet mértek, 33,3 fokot. Az országos csúcsok még ennél is magasabbak: 33 és 33,8 fokot mértek egykor.

Miközben tehát egy éve ilyenkor ezekben a napokban havazott Magyarországon, most hétvégén akár a fürdőruhákat is elő lehet majd keresni. A jó időnek azonban nem örülhetünk sokáig: hétfőn délutánra markáns hidegfronttal erős lehűlés érkezik, amelynek köszönhetően kedden már csak 13 fok várható. Az ilyen szélsőséges lehűlés vérnyomás-emelkedést okozhat, így aki frontérzékeny és magas vérnyomásban szenved, különösen fontos, hogy odafigyeljen gyógyszerei helyes szedésére.