Nyárias meleg vár ránk

Ma lesz az év eddigi legmelegebb napja, alulról súroljuk majd a 30 fokot a legmelegebb órákban. Holnapra azonban mintegy 10 fokot esik a hőmérséklet és megérkezik az a bizonyos eső, ami ilyenkor aranyat ér.

Bár rekord nem dől meg, az idei év eddigi legmelegebb napja vár ma ránk. Szinte nyárias időnek örülhetünk, csaknem 30 fokos csúcshőmérséklettel. A tegnapi naphoz képest tehát még magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, miközben a legmelegebb órákban mért 28 fok is átlag felettinek számított már. Strandidőnek is mondható tehát a mostani, nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy az UV-B sugárzás is erős lesz. Vagyis hiába mutat a naptár május eleji időpontot, a fényvédelem már most is fontos, főleg azoknak, akik esetleg napozást terveznek.

A mai nappal azonban véget is ér a hirtelen jött meleg, és a mezőgazdaságnak kedvező időszak köszönt ránk.

– Szerdán megérkezik hozzánk nyugatról egy változást okozó frontrendszer – mondta el Tóth Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa.

– Ennek köszönhetően megvastagszik a felhőzet, és csapadékra is számítanunk kell, nagyobb mennyiségben inkább a nap második felében. A hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik: megyénkben 21-22 foknál nem lesz több a legmelegebb órákban sem. Ez egyébként megfelel a sokévi átlagnak, vagyis az ilyenkor megszokott hőmérsékletnek ebben az időszakban – tette hozzá.

A hét további részében szintén változékony lesz az idő, erősebben felhős égbolttal és esőkkel, záporokkal. És bár a hét második felében a hőmérséklet kismértékben emelkedik, jelentős felmelegedés egyelőre nem látszik. Az éjszakák ugyanakkor már nem lesznek olyan hidegek, mint az elmúlt napokban, a minimum-hőmérséklet is 10 fok felett várható.