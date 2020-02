Nyáron kezdődik a telep próbaüzeme

A fejlesztéstől azt várják a szakemberek, hogy megszűnnek a lakókat bosszantó szagok és a telep az eddigieknél csendesebben, szinte észrevétlenül fog működni.

Egy ötmilliárd forintos projekt részeként 1,2 milliárd forintból valósul meg a csongrádi szennyvízelvezetési rendszer korszerűsítése. A beruházást hivatalosan idén decemberben zárják le, de a felújított szennyvíztelepen már júniusban megindul a próbaüzem.

Még 2007-ben pályázott először a város a szennyvíztelepének felújítására, ám akkor még nem jártak sikerrel. A szükséges forrásokhoz 2014-ben jutottak hozzá, a maratoni projekt pedig ez év végén, 2020 decemberében zárul le. A 2001-ben elkészült szennyvíztelep korszerűsítése mellett, a beruházás magában foglalja az átemelők fejlesztését is. Mint Bedő Tamás, Csongrád polgármestere elmondta, rendkívül fontos ez a fejlesztés a város életében.

– Elkerülhetetlen volt a korszerűsítés, mert a termelt szennyvíz mennyisége már meghaladta a szennyvíztelep kapacitását. Kevésbé látványos, de szintén nagyon fontos volt az átemelők rekonstrukciója: a Kis-Tisza utcai helyzete „mindenórás” volt. Ha ott meghibásodik valami, akkor az egész szennyvízszállítás veszélybe került volna – magyarázta a polgármester.

A városvezető hozzátette, az idén lezáruló beruházások olyan kapacitást adnak, amivel tizenöt-húsz évig nem kell a szennyvíz-helyzettel foglalkozni. Bedő Tamás elmondta, azon városrészekben, ahol még nincs megoldva a szennyvízelvezetés, mint az Alsóvárosban, további pályázati lehetőségeket keresnek.

A kivitelezést végző konzorcium nevében Gyömbér Mihály, a SADE Magyarország Kft. projektmenedzsere elmondta, a beruházás célja az elválasztott rendszerű csatornahálózat korszerűsítése volt. Ennek részeként a Kis-Tisza utcában és Bokroson új átemelőt építettek ki, a meglévő tizenhaton pedig irányítástechnikai fejlesztést hajtottak végre. A beruházás a lakosok által panaszolt szaghatást is mérsékelni fogja, de a szennyvíztelepen a fúvógépházat is távolabb helyezték, hogy a zaj is kisebb legyen.

Elhangzott, összességében a fejlesztés minden elemében úgy gondolkodtak, hogy a lehetőségekhez képest a Körös-toroki üdülőtelepen nyaralók észre se vegyék, hogy a közelben egy szennyvíztelep dolgozik.

A kivitelezést 2020 decemberében zárják le, a próbaüzem pedig idén júniusban kezdődik, de már ekkor is ugyanolyan hatásfokú tisztítás folyik majd a telepen, mint a későbbi teljes munkamenet során.