Nyílt hét a Gemma Központban, ahol mindenki értékes

Bárki betekinthet a hét során a Gemma Központ készségfejlesztő osztályaiba, ugyanis nyílt hetet tartanak. Kiderült, a 11-12. osztályosok már munkát is vállalnak.

Két lába van, sárga színű, van két szárnya, csőre is van és csipog – minden héten egyszer kutyás terápia során fejlesztik a fiatalok kommunikációját a Gemma Központ két készségfejlesztő osztályában. Mi is betekinthettünk egy ilyen órára, ugyanis nyílt hét van az intézmény ezen két osztályában, mert szeptemberre új kilencedik osztályosokat várnak.

Kommunikációt fejlesztenek

Épp Azúr segítségével tanultak a környezetről, a növények és állatok tulajdonságairól, a gyümölcsök csoportosításáról a 11-12. osztályosok. A térorientáció is fontos szerepet kapott, ugyanis négylábú barátjuk jobb és bal oldalán hordozta táskában a játékos feladat kártyáit. Van olyan fiatal is, aki az iskolában kezdett el beszélni, korábban nem kommunikált, most viszont nemcsak a feladványokat oldja meg helyesen, hanem előadásokon verset is szaval.

Fontos a mozgás is

A csoportnak van egy látássérült tagja is, aki szintén részesült az elhangzott információkban, miközben a mozgásterápiás kerékpáron a mozgáskoordinációját fejlesztette. Hurgulyné Horváth Brigitta intézményvezető-helyettestől megtudtuk, erre olyan fiatalok is ráülnek, akik nem tudnak mozogni, a gép viszont stimulálja az izmaikat.

Életre nevelnek

A szomszédos terembe is bepillantottunk néhány percre, itt épp a közös tízóraira készültek a 9-10. osztályos tanulók. A hetesek épp a tányérokat és a szalvétákat osztották ki, majd mindenki megkapta az otthonról hozott szendvicsét és megkezdődött a közös étkezés a pedagógusokkal. Ezzel a módszerrel az önellátásra való képességük fejlődik, a terítés mellett a tankonyhában is sűrűn mozgolódnak, hiszen ők pakolják be a mosogatógépet, teszik helyükre az eszközöket, míg nyáron például a gyümölcscentrifuga használatát is megtanulták. A csapat tagja egy külföldi fiú is, aki csakis angolul tud kommunikálni, így az osztály alapvető kérdéseket, mondatokat is megtanul angolul, hogy társukkal beszélgetni tudjanak.

Út a munka világába

Kiderült, az intézmény takarítója csak a közösségi tereket rendezi a második emeleten, hiszen a nap végén mindkét csoport saját magának takarítja ki a termeit. Ráadásul a 11-12. osztályosok a heti negyven órából húszat munkával töltenek, dolgoznak például az Art Hotelben, a Tesco Global áruházakban és a Szegedi Vadasparkban is. Ők modulokat sajátítanak el a tanév során, idén az árufeltöltő, udvaros és kisegítő takarító szakmákat tanulják meg, májusban pedig vizsgát tesznek ebből. Szerdánként keramikus érkezik az iskolába, de szoktak szappant és gyertyát is készíteni a diákok.

Egész héten nyílt órák

Hurgulyné Horváth Brigitta kérdésünkre elmondta, előzetes bejelentkezés szükség a látogatáshoz, de mindenkit szívesen fogadnak a hét során 8 és 12 óra között. Több szülő már az első napon, kedd reggel betekintett az órákba, utánunk pedig érkeztek is a további érdeklődők. Az intézményvezető-helyettes hozzátette, legtöbbször a családias légkör, a komfortos termek, a fejlesztések és a kellő pedagógus létszám miatt döntenek a Gemma mellett a szülők.