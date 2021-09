Nyírtak, lakkoztak, szőkítettek

Hódmezővásárhelyen, a 28. Alföldi Állattenyésztési Napokon nagyon sokan voltak kíváncsiak a szarvasmarhák show-bírálatára. A szakmabeliek értő szemmel figyelték az állatokat, az érdeklődők pedig egyszerűen csak gyönyörködtek a szebbnél szebb tehenekben. Mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogyan készítik fel az állatokat a „bemutatóra”.

Olenyik Zoltán, a turai Galgamenti Mezőgazdasági Kft. szarvasmarhatelepének ágazatvezetője éppen hűsítő krémet kent Buksi tőgyére. A tehén mindeközben békésen lakmározott az illatos szénából. A szépítkezés java részén már túl volt, ott jártunkkor már csak a farokbojtja kiszőkítése volt hátra.

Napi rutin lett a fürdés

Buksi második laktációjú holstein-fríz tehén, 39 hónapos. Két ellése volt, két üszőborja született.

– Buksival a nem mindennapi alkalomra, a show-bírálatra különleges gondossággal készültünk fel. Otthon, a szarvasmarhatelepen egyébként is maximális kényelemben élnek a teheneink, hiszen így tudnak megfelelően tejet termelni. Hogy azonban a bírálaton a teheneink legeslegszebb „oldalát” mutathassuk be, arra már hónapokkal ezelőtt megkezdtük a felkészítést. Még a nyár elején válogattuk ki azokat az egyedeket, amelyek leginkább megfelelnek a fajta standard előírásainak. Velük kezdtük meg a munkát. Kézhez szoktattuk őket, mindennap megfürdettük mindegyiket. Lassan megszokták a felvezető szárt, a sétát, és azt is, hogy idegen, számukra ismeretlen tárgyaktól se féljenek – mesélte Olenyik.

A gerincvonalon hosszabbra hagyják a szőrt

Olenyik Zoltán azt is elmondta, három héttel ezelőtt nyírták meg először a bírálaton résztvevő teheneiket, így Buksit is.

– Az állatainkkal már kedden megérkeztünk Hódmezővásárhelyre, a kiállítás helyszínére, hogy megszokják az új körülményeket, hogy legyen idejük egy kicsit akklimatizálódni. Érkezés után ismét „fodrász”, vagyis szőrnyírás következett. A gerincvonalon hosszabbra hagyjuk a szőrt, ez egyfajta optikai tuning – tudtuk meg a szakembertől.

– Természetesen a szépítési műveletekhez hajszárítót is használunk, hogy a szőrszálak megfelelően álljanak, ezt azután lakkal fixáljuk, ami van fehér, fekete és színtelen változatban is. Ezek egyébként nem emberi-, hanem speciális tehénkozmetikumok – hangsúlyozta az ágazatvezetőtől.

A 700 kilós Buksi fekete foltjai érdekes mintázatúak, Olenyik Zoltánnal több „szívecske” formát is találtunk közöttük.

– A farokbojtot meghagytuk, már fazonra van nyírva. A show-bírálatig még lesz vele munka, egy kolléganőm hamarosan kiszőkíti, majd fésülés, tupírozás után lesz olyan, amilyennek lennie kell. A tehenek egyébként jól tűrik ezt a speciális, bemutatókra történő szépítkezést.

A show után jön a dolgos hétköznapi élet

A kiállítás után Buksi visszatér majd a megszokott életéhez.

– Külföldön egy kicsit más a helyzet. Ott vannak olyan tehenek, amelyeknek üsző koruktól csak ez a feladatuk, hogy bírálatokra, bemutatókra járnak velük. A mi állataink visszakerülnek a termelésbe. Buksi is a dolgos hétköznapi, tejtermelő tehenek életét éli majd. Hogy hiányzik-e show-n szereplő állatainknak azután a fürdés, a nyírás, meg a többi felkészítő foglalkozás? Ezt jószága válogatja. Van, amelyik még félév múlva is odaballag a felkészítőjéhez, ha meglátja. De olyan is akad, amelyik fellélegzik, hogy véget ért a macera. Nem minden tehén szereti a „manökenkedést” – zárta mondandóját Olenyik Zoltán.