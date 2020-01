Ócskából színes csodát varázsol Csonka Tünde

Tíz éve lett a bútorfestés rabja az egykori szegedi fodrász. Kószóné Csonka Tünde hobbiként tekint alkotómunkájára, amellyel értékeket ment meg. Mostanában már másokat is tanít művészetére.

Kószóné Csonka Tünde tíz éve foglalkozik régi bútorok festésével, egy Zala megyei kistelepülésen érte a szerelem. – Sokat járunk oda, mert van kötődésünk, és egyszer úgy döntöttem, elmegyek egy bútorfestő workshopra, ott fertőződtem meg. Ecsetekkel és festékkel felpakolva jöttünk haza – részletezte.

Ecsetre cserélte a Fodrászollót

Megtudtuk, a festészet rendesen felforgatta Tünde életét, ugyanis tizenhét évig dolgozott fodrászként Szegeden, de annyira megszerette a festést, hogy felhagyott a hajvágással. Kezdetben otthon munkálkodott, az első bútordarab, amit először készített el egyedül, egy fürdőszobai fiókos tároló volt.

– Rögtön egy nagyobb darabbal kezdtem. Aztán elkezdődött egy festési őrület, ez nem sokkal a harmadik gyermekünk megszületése után volt. Amikor ő aludt, én festéssel töltöttem az időt. A házunknak minden helyiségében található egy-egy általam felújított bútor, de nem estem túlzásba, hiszen ebből egy darabnál több nem fér meg egy szobában – magyarázta.

Bárkit megtanít a művészetre

Tünde három hónap alatt annyi régi bútort varázsolt újjá, hogy megtelt a garázsuk, a családban ajándékozták el az újabb darabokat.

Aztán három évvel ezelőtt műhelyt nyitott, először a Kálvária sugárúton, majd tavaly ősszel átköltözött a Madách utcába, ahol minden hónapban workshopokat is tart kezdőknek és haladóknak egyaránt.

– Bárki csatlakozhat. Kezdőlépésként az ecsetfogást tanulják meg, illetve azt, milyen bútorokat érdemes festeni, valamint a díszítést is elsajátíthatják. Sokan úgy jönnek ide, hogy nekik nincs kreativitásuk, majd az alkotás során döbbenek rá, hogy ez nem igaz. Anya-lánya work­shopok is szoktak lenni, ennek az a lényege, hogy egymást segítve alkotnak új bútorokat otthonra – mutatott rá.

Fontos a minőség

Tünde kiemelte, a legfontosabb, hogy jó minőségű bútort válasszunk a művelethez, tehát ne peregjen róla a festék, ne hiányozzon a lába. – Ha megvan a kiválasztott, akkor adok hozzá festéket és ecsetet, aztán indulhat a munka. Ehhez nem kell előtte lecsiszolni semmit, hiszen krétaalapú festékkel dolgozunk, egyszerű használni – tette hozzá.

Hobbi és kikapcsolódás

A műhelyben látszik, rengeteg fantázia van Tündében. – Nagyon szeretem a színeket, nem szoktam fehérre festeni semmit. Ez a kreativitás a fodrászatból is eredhet, hiszen ott is szükség volt ihlethez egy-egy vágáshoz, kontyhoz. Nekem ez feltöltődés. Nem munka, hanem hobbi számomra, ez jelenti a kikapcsolódást. Szerencsére a családom is támogat ebben, szoktunk közösen is festeni, a 15 éves lányom pedig már jelezte, hogy ő szívesen dolgozna velem a műhelyben – tette hozzá.

50 év múlva is jó

Tünde szerint azért van szükség erre a tevékenységre, mert így a következő generációnak is meg lehet mutatni, hogy a régi bútorok igenis bevihetőek a mai otthonokba. Festéssel megmenthetők, és 50 év múlva is használhatók. Hozzátette: ez nemcsak az értékek megőrzéséről szól, hanem örömteli feladat is egyben.