Oda kell figyelni a kéményekre

Legalább olyan fontos a kémények karbantartása a fűtési szezon előtt, mint a vízmelegítő berendezéseké, ezért érdemes akár évente is kérni a katasztrófavédelemtől a kémények ellenőrzését. Ráadásul ezt szinte mindenkinek ingyen megcsinálják.

Alig kezdődött el a fűtési szezon, máris több izzó kéményhez riasztották a megyei tűzoltókat. Éppen ezért, ha valaki gázzal fűt, annak kétévente, ha pedig fával vagy bármilyen más szilárd anyaggal, akkor évente érdemes kérni az ingyenes kéményseprést – tanácsolja a Csongrád-Csanád Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Molnár Krisztina a Délmagyarországnak elmondta, hogy a kéményseprés minden magánlakásban és magánházban ingyenes.

A vállalkozók fizetnek

Azokban az ingatlanokban vi­­szont, ahova valamilyen vállalkozás van bejelentve, ott fi­­zetni kell a szolgáltatásért. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Településtől függ, hogy kéményseprőcég vagy a katasztrófavédelem munkatársai végzik az ingyenes kéményseprést. Időpontot kérni egyébként a katasztrófavédelem honlapján lehet, ahol az irányítószám alapján ki is lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre.

Fontos, hogy a társasházban élőkhöz, ahol a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, oda a kéményseprő magától érkezik. Ha a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprő akkor is automatikusan érkezik, de a munka díját ki kell fizetni.

Érdemes beengedni őket

A kéményseprők beengedéséről is érdemes beszélni. Azokban a családi házakban, ahol nincs semmilyen cég bejegyezve, semmilyen kötelezettség nincs, semmilyen büntetőjogi következménye nem lesz, ha nem engedik be a kéményseprőt, de persze nagyon is célszerű a biztonság érdekében.

Társasházban lakó magánemberek esetén, ha nem engedik be a kéményseprőt, felszólítást kap a lakó, hogy rendelje meg és végeztesse el a kéményseprést ingyenesen. Ha ennek nem tesz eleget, akkor akár bírság is lehet a vége, hiszen másokat is veszélyeztethet egy nem megfelelően kitisztított kéménnyel. Cégeknek minden esetben kötelező a kéményseprés elvégeztetése, ezért érdemes a korábban egyeztetett időpontban otthon lenni, mert később pótdíjat vagy akár bírságot kell fizetni.

Életeket menthet

Molnár Krisztina arról is beszélt, hogy ha a szakember megnézte a fűtésberendezést, már csak a szén-monoxidra kell odafigyelni. Nagyon fontos, hogy minden háztartásban legyen ilyen érzékelő.

Éppen ezen a héten történt, hogy egy szegedi családi házban adott hang- és fényjelzést a készülék, a lakók azonnal értesítették a tűzoltókat. A szegedi tűzoltóegység mérőműszerei is kimutatták a gyilkos gázt a ház helyiségeiben. A szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően a lakók közül senki sem sé­­rült meg.