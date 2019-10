Okosan kell dönteni Nemesi Pál szerint

Ha jól döntenek a szegediek, akkor rövid idő alatt el lehet érni Kecskemét, Debrecen vagy akár Győr fejlettségi szintjét – mondta a Tarjáni Családi Pikniken Nemesi Pál.

Okos döntést kell hoznunk jövő vasárnap – kezdte beszédét szombat délben Nemesi Pál polgármesterjelölt a Tarjáni Családi Pikniken. A Zápor tónál rendezett mini-fesztivál már délelőtt megtelt szegedi családokkal, a környéken lakók mellett volt, aki Szentmihályról érkezett, hogy gondolatokat cserélhessen Nemesivel.

– 74 évesen egyetlen vágyam, hogy a fészekből hamarosan kirepülő unokáim itt maradjanak, hogy láthassam őket családot alapítani” – mondta a Délmagyarországnak Katalin, aki mozgássérültként csak nehezen tudott eljutni a rendezvényre. Elmondta, hogy 10-ből 9 nyugdíjas ismerősének más városba kényszerültek az unokái, mivel Szegeden csak – ahogy ő fogalmazott – éhbérért kínáltak nekik munkát. Az ő unokái 17 és 21 évesek, az egyikőjük még gimnazista, a másik pedig közgazdásznak.

– Ha Nemesi Pál és csapata gyorsan dolgozik, mire ők kikerülnek a munka világába, akár még Szegeden is lehetnek olyan állások, ahol akár a 250-300 ezer forintot is meg lehet keresni – tette hozzá az asszony.

Nemesi Pál arról is beszélt, hogy fordulóponthoz érkeztek a szegediek: ha most jól döntenek, pár év alatt Szeged is felcsatlakozhat arra a vonalra, amelyet Kecskemét, Debrecen vagy Győr képvisel.

– Arra a vonalra, amelyről a jelenlegi városvezetés konoksága miatt eddig lecsúsztunk – fogalmazott a polgármesterjelölt.

A rendezvényen az egész napos játszóház és színpadi programok mellett egy egészségügyi szűrőkamion is részt vett, ahol egyetlen nap alatt csaknem 300 szegedi győződhetett meg egészségügyi állapotáról. A Nemesi Pál védnökségével folyó Családi Piknikek sorozata vasárnap a Vértónál folytatódott, ahol délelőtt 10-től az Alma Együttes, délben pedig Dér Heni lépett fel.