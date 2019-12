Olvasóink segítségével szebb lesz a karácsonyuk

A karácsonyhoz közeledve olvasóinkkal közös adventi jótékonysági akciónkkal idén is 12 családnak tudtunk segíteni abban, hogy elhiggyék, szenteste igenis őket is meglátogatja a Kisjézus. Az elmúlt hetekben sorozatban mutattuk be azokat a családokat, amelyek számára kértük olvasóink támogatását. Nem hiába tettük, megnyíltak a szívek és a pénztárcák is. A családok kiválasztásában és az adományok eljuttatásában idén is a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász volt a segítségünkre. Ezúttal a pitvarosi Vassné Kardos Szilviát, a hódmezővásárhelyi Szuromi-Ágoston Máriát és a szegvári Gyermán Péternét kérdeztük.

Nincs könnyű helyzetben a három gyermeket nevelő, pitvarosi Vass család. Mire kifizették a házukat, kiderült, hogy árverés alá került az otthonuk, mert az előző tulajdonos kölcsönt vett fel rá, amit nem fizetett, és erről „elfelejtett" szólni a vevőknek. Vassékat padlóra vitték a történtek. A falusi csok segítségével vettek egy másik házat, ahová novemberben költöztek. A család három gyermeket nevel. Az édesapa napközben a tótkomlósi munkahelyén, munka előtt és után, illetve hétvégente pedig egy helyi vállalkozónál dolgozik, hogy eltartsa a családját. Olvasóink jóvoltából most 94 ezer forintot kaptak. – Karácsonyi bevásárlásra költjük a pénzt – tudtuk meg Vassné Kardos Szilviától. – Megvesszük azokat az ajándékokat is, amikre a gyerekeink annyira vágynak. Milánkának távirányítós autót, Ildikónak Barbie-babát, Szilvikének pedig egy plüssjátékot. Egyik este egy férfi hívott fel bennünket. Az újságtól kérte el a telefonszámunkat. Az adományát személyesen hozta el. Tartós élelmiszert és játékokat kaptunk tőle – tette hozzá. Beüzemelték a kályhát, fát is kaptak Négy gyermekével egy önkormányzati sorház másfél szobás lakásában él Hódmezővásárhelyen Szuromi-Ágoston Mária. Az édesanya havi 90 ezer forintból gazdálkodik. Nem csoda, ha elmaradt a lakbérrel. Ottjártunkkor fűtésük sem volt, kis hősugárzóval próbálta melegebbé tenni azt a szobát, ahol alszanak. Olvasóink jóvoltából változott a helyzet. – A Délmagyarország olvasóitól sok mindent kaptunk, játékokat, ruhákat, tartós élelmiszereket és húst is. Nagyon meghatott, hogy sokan átérzik a helyzetünket. Volt egy kályhánk, amit családi segítséggel sikerült beüzemelni. A cikk megjelenése után 1-2 hónapra elegendő fát is kaptunk. Most már jó meleg van a szobában – mesélte. Marikáék a Karitásztól 94 ezer forintot kaptak. Ebből az édesanya kifizette az elmaradt lakbérhátralékot. Ami maradt, abból ugyancsak lakbért fizet majd, amíg futja. Tavasszal meglesz a zuhanykabin Ugyancsak szűkös anyagi körülmények között él a szegvári Gyermán család is. Az édesanya gondozza az értelmileg sérült 33 éves lányukat, és a Parkinson-kórral küszködő férjét. – Az önkormányzattól a cikk megjelenése után 10 mázsa szenet kaptunk. Egy olvasótól ígéretet kaptunk tavaszra egy zuhanykabinra is. Erre azért van szükség, mert a beteg férjem számára már nehézkes a fürdőkádba lépés – mondta az asszony. Hozzátette: a Karitásztól 94 ezer forintot kaptak. – Elmondhatatlan az örömünk. Ilyen jó karácsonyunk már régen volt. Kifizettem az elmaradt számlákat. Megvettem a lányomnak a vágyott ajándékot, egy delfines ágytakarót, ami majd a karácsonyfa alá kerül. Ki tudom váltani a család vitaminjait is. Maradt a pénzből, amit tartalékolunk. Eddig mindig mínusszal kezdtük az évet. Most nem kellett hozzányúlni az ünnepek miatt előre kiküldött januári családi pótlékhoz és ápolási díjhoz. Nagyon boldog karácsonyunk lesz, köszönjük! – mondta Gyermán Péterné.