Olvasónk futhat a pénze után

Elutazott volna 4 napra olvasónk, ám a járvány közepén elbizonytalanodott, és a szálloda által felajánlott időpont-módo­sítási lehetőségre túl későn reagált, így kicsúszott a hét napból. Az ügy a békéltető testület előtt köthet ki.

Olvasónk tavaly lefoglalt egy wellnesst 4 fő részére, amelynek árát ki is fizette, és az időpontot is egyeztették június 5-től 8-áig. Márciusban Magyarországot is elérte a vírus, országos szinten elrendelték a a szállodák bezárását is.

– Márciustól vártam másfél hónapot, hogy a szálloda ezt miként kompenzálja, de az égvilágon semmit se kö­­zölt – írta la­punkat megkeresve.

Visszajelzés

Másfél hónappal a vírus beköszönte után rájuk írt e-mailen, hogy megtudja, mire számíthat.

– Örömmel tájékoztatom, hogy a mai naptól érvénybe lépett utasítás szerint szállodánk felsővezetése engedélyezte a foglalások módosítását, ez év december 15-ig, a július és augusztus hónapok kivételével. Így kérem, jelezzen vissza nekünk e-mailben, hogy melyik időpont lenne önnek a legmegfelelőbb – írták április 14-én.

Olvasónk csak június 2-án jelzett vissza, hogy szeptemberben felhasználná ezt az al­­kalmat. Azért csak ekkor, mert szerinte korábban még nem lehetett tudni, meddig tartanak a korlátozások.

– A visszaigazolásban foglalt lemondási feltételek alapján időpontot módosítani az érkezést megelőző 7. napon túl lett volna lehetőségük, így kérelmét nem tudjuk elfogadni – állt a szálloda válaszában.

Feltételek

– Békésen szeretném rendezni az ügyet, de a recepciós által megadott telefont nem veszik fel. Elmenni sajnos már nem tu­­dunk, hiszen visszamondtuk a szabadságkérelmünket és beosztottak dolgozni a hétvégére. A befizetett összeget se akarom elbukni – írta.

– A jelenleg hatályos kormányrendelet és az azt megelőző jogszabály eltérő, tekintettel a járványveszély miatti változására – írta megkeresésünkre lapunk állandó fogyasztóvédelmi partnere.

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szerint a vállalkozás nem alkalmaz egységes gyakorlatot, mert részben tekintettel van a járványra, próbál módosítással kompenzálni, másrészt hivatko­zik a rendkívüli helyzet előtt íródott általános szerződési feltételekre is.

Békéltetés

– A fentiek alapján javasoljuk, panaszlevelében kérje a vállalkozást annak indoklására, hogy a járványhelyzetre tekintettel felajánlott módosításra vonatkozó 7 napos határidőt milyen szabály alapján alkalmazza. Ha továbbra sincs megnyugtató megoldás, érdemes a békéltető testület segítségét kérni – írta olvasónknak az iroda.