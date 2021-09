Önerőből újították fel egy hónap alatt az idősek otthonát

A 2016-os felújítás után újból neki kellett látni a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének rendbehozásának: az idősotthonban felújították a zuhanyzót, emellett padlóburkolást és nyílászárócserét is végeztek. Az egy hónapig tartó munkálatokat az önkormányzat saját forrásából valósította meg.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Kossuth utcai épülete egykor még a helyi termelőszövetkezet irodájaként működött, ezért azt az elmúlt évtizedek során többször is átépítették, kibővítették. 2014-ben látogatószobát, foglalkoztatószobát és társalgót, nővéröltözőt, imasarkot és mosókonyhát alakítottak ki, 2016-ban pedig komolyabban is felújították az épületet: akadálymentes mosdót, zuhanyzót építettek, emellett bővítették az ebédlőrészt, emellett egy társalgót is kialakítottak és a bútorzat is megújult.

Néhány év elteltével azonban úgy tűnik, nem sikerült minden a legjobban a felújítás során.

– Annyira feláztak már a já­­rólapok, hogy a gondozóknak gumicsizmában kellett járniuk a fürdőszobában – vázolta a helyzetet Erhard Gyula polgár­mester.

– A zuhanyzót és a mosdót hoztuk rendbe: a felújítás során le kellett bontanunk az alapig, és egy új vízzáró réteget fektettünk le – tette hozzá a település első embere.

A csanyteleki Idősek Ottho­nának ismételt felújítására most csaknem 4 millió forintot költött saját forrásából az önkormányzat. Ebből az iroda és raktárépület repedezett fa­lait is rendbe hozták, valamint a könnyebb átjárás érdekében egy kis folyosóval kötötték össze a két épületet, illetve nyílászárókat is cseréltek az idősotthonban.

– Az előző felújításkor fa ablakpárkányok kerültek kí­vülre, ezek a esővíz hatására pár év alatt felpúposodtak, és az eső már nem kifelé, hanem befelé, az ablak alá folyt róluk. Több nyílászárót is cseréltünk, a fából készült külső ablakpárkányok helyett pedig időt- és időjárást álló lemezpárkányok kerültek fel – számolt be a polgármester.

Mint Erhard Gyula elmondta, több gond is van az épülettel: salétromosodnak a falak, valamint az udvar járdáit és zöldfelületét is szeretnék rendbe hozni, ezekre legalább négymillió forintot kell költeni a becslések szerint.

A fürdőszoba most már megfelel a 21. századi követelményeknek.