Önkéntes karanténban egy nagymágocsi sofőr

Nagymágocson, egy önkormányzati épületben önkéntes karantént alakítottak ki. A nemzetközi fuvarozásban dolgozó férfi Ausztriában és Németországban járt. Úgy döntött, két hétre inkább elvonul, mert ki tudja.

– A cég, amelynek munkatársa vagyok, egy német vállalatnak dolgozik alvállalkozóként. Kémiai anyagokat, többségében veszélyes árut szállítunk. Legutóbb Ausztriában és Németországban jártam a fuvarral. A múlt héten már csak szájmaszkban, gumikesztyűben, fertőtlenítéssel jelentkezhettünk be a célállomásokon – mesélte a nagymágocsi, neve elhallgatását kérő férfi.

– Bár nem jártam fertőzött területen, nincsenek tüneteim, úgy döntöttem, inkább önkéntes karanténba vonulok, mert sosem lehet tudni. Nem szeretném, hogy miattam legyen esetleg valaki beteg.

Önkormányzati karanténszoba

Szebellédi Endre polgármester felajánlotta, hogy az önkormányzat egyik ingatlanában kialakítanak egy karanténszobát, amit fertőtlenítőkkel is felszerelnek. A férfi oda költözött be 14 napra. Most tévézéssel, internetezéssel üti el az időt. A feleségével, gyermekével telefonon tartja a kapcsolatot.

A férfi az önkéntes karantén lejárta után sem biztos, hogy dolgozni fog, mert a cégük egy időre leállásra kényszerül. Ad­­dig karitatív munkával segít majd másoknak.

Elővigyázatosság

– Már a járvány elején arra gondoltunk, hogy ez az épület jó lesz egy esetleges önkéntes karanténnak. Ha a most bentlakó 14 napja lejár, teljes körű fertőtlenítés után újabb személy vonulhat önkéntes karanténba – folytatta a polgármester. Azt javasolta, a külföldről hazatérők elővigyázatosságból mindenképpen különítsék el magukat a családtagjaiktól. Ha ebben segítségre van szükségük, forduljanak az önkormányzathoz.

Ajándék a „Bentlakónak”

A Délmagyarországhoz is eljutott ugyanis, hogy a helyi lakosokban visszatetszést keltett, hogy az évek óta külföldön élők közül, most, a veszélyhelyzetben többen hazatértek, de nincsenek önkéntes karanténban. Mindenfelé látják őket a faluban, zavartalanul járnak-kelnek.

Talán ezért is kapott a cikkünk elején bemutatott férfi nem sokkal a telefonbeszélgetésünk után egy ajándékot az önkormányzati ingatlan ajtajára. A csomag csokoládét rejtett, meg egy szívhez szóló levelet, ezzel a szöveggel: „Kedves Bentlakó! Szeretettel küldök egy kis boldogsághormont (kis csokoládé). További vírusmentes időszakot és kitartást kívánok!” – írta az ismeretlen ajándékozó. A gesztus nagyon meghatotta a férfit.