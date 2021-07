Önkéntes tűzoltócsapat alakul a faluban

Közel lesz a segítség, ha jön a baj: egy vészhelyzetben is bevethető csapatot szerveznek Csanyteleken. A településen a rendszerváltásig működött önkéntes tűzoltó-egyesület, most ezt a hagyományt próbálják újraéleszteni. Már toborozzák a jelentkezőket, akiknek majd egy negyvenórás tanfolyamot is el kell végezniük, mielőtt nekiláthatnak tüzet oltani.

Egy nagyon aktív csapat volt itt Csanyteleken a rendszerváltás környékéig: én is voltam ön­­kéntes tűzoltó, aratás idején ügyeletet adtunk, tűzoltóversenyekre jártunk. Volt tűzoltóautónk, ruházatunk, felszerelésünk, szertárunk. Ezt aztán elkótyavetyélték, a tűzoltószertár épületét is eladták – idézte fel Erhard Gyula. A falu polgármestere hozzátette, megválasztása után a téma szóba került a megyei katasztrófavédelmi vezetőkkel is, akik jól fogadták a csanytelekiek kezdeményezését, de a járványhelyzet miatt az utóbbi ideig nem volt napirenden az önkéntes tűzoltócsapat létrehozása. – A polgárőrségen belül szeretnénk létrehozni az önkéntes tűzoltócsoportot, de nem akarjuk ezt a feladatot a polgárőrök nyakába varrni, ezért Körmendi Józsefet kértük fel a csapat megszervezésére. Ő már nekilátott a toborzásnak, eddig harmincan jelentkeztek. A jelentkezőkkel majd szervezünk egy szakmai beszélgetést, és akik komolyan gondolják, hogy belevágnak, azoknak egy negyvenórás képzésen kell majd részt venniük – tájékoztatott a polgármester. Mint megtudtuk, az újonnan alakuló csoport számíthat majd a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai támogatására is, ezenfelül pe­­dig eszközökkel, ruházattal és felszereléssel is támogatják majd az újonnan alakuló önkéntes csapatot. – Nem egy hagyományőrző csapatot alakítunk ki. Van hi­vatásos tűzoltó is a faluban, de élnek itt katonák is, akikből, ha csatlakoznak, egy bevethető csapat alakulhat ki. Ha egy viharban kidől egy fa, vagy például beszakad egy tető, akkor jó, ha nem kell várni, nagyon jól jön majd az azonnali segítségnyújtás – fogalmazott Erhard Gyula.