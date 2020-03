Önkéntesek vigyáznak Csongrádon az idősekre

Bevásárolnak, csekket fizetnek be és gyógyszert váltanak ki a „Vigyázzunk az idősekre!” összefogás önkéntesei. Ezzel segítik a térségben élő idősek hétköznapjait, hogy biztonságban otthon tudjanak maradni.

A régió civil szervezetei közül már több is csatlakozott a „Vi­­gyázzunk az idősekre!” akció­hoz. A Szentesről indult kez­de­ményezést Csongrádon a Kö­­rös-Torok Kultúrájáért Egyesület tagja, Rácz Nikolett indítot­ta el.

– Célunk az idősek megóvása a koronavírus miatt kialakult helyzetben. A „Vigyázzunk az idősekre!” összefogás tagjai a térségben élő idősek hétköznapjaiban segítenek, hogy otthon, biztonságban tudjanak ma­­radni. Remek lehetőségnek találtam ezt, hiszen összefogva több lehet az ötlet, és akár na­gyobb is a segítség. Szívesen csatlakoztam a barátaimmal, ismerőseimmel együtt, akikre mindig számíthatok a karitatív munkában – nyilatkozta Rácz Nikolett, aki a kezdeményezés csongrádi feladatellátását fogja össze. Hozzátette: remélik, hogy tevékenységükkel tehermentesíteni tudják az önkormányzatot.

Az önkéntes segítők híre gyorsan terjedt, már az első napon 15-en jelezték, hogy bekapcsolódnának a munkába. Központi helyük nincs, mindenki otthon várja a feladatokat. Egy helyi vállalkozó segítségével már sikerült megoldaniuk, hogy a segítőknél legyen némi készpénz egy-egy bevásárlásra, így az önkénteseknek nem kell előre pénzt el­kérniük az idősektől, segítséget kérőktől. Ezenfelül egy helyi ét­terem pedig azzal segít, hogy a megmaradt menüjüket felajánlják a rászorulóknak.

Az önkéntesek feladatai egyelőre bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra, postai csekkek befize­tésére koncentrálódnak, de igye­­keznek egyedi igényekre is megoldást találni. Már volt olyan is, aki Csongrádon élő szüleinek kért segítséget a bevásárláshoz, hiszen ő messze elkerült szülővárosától, de nagyon izgul itt élő szüleiért. A segítők felhívták a figyelmet arra is, hogy sok a csalás országszerte, ezért nekik lesz kitűzőjük, amivel igazolni tudják magukat.

A „Vigyázzunk az idősekre!” összefogás keretében már közel százan dolgoznak Csongrádon, Eperjesen, Fábiánsebestyénen, Nagytőkén, Szegváron és Szentesen.

Csongrádon a 30/368-8624-es telefonszámon várják az önkéntesek és az idősek, segítségre szorulók hívásait.