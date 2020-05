Online barangoltunk az Algyői Tájházban

Értékes, de ugyanakkor virtuális programokat kínálnak idén a települések a Közösségek Hetében. Algyőn a tájházat és a helyi közösséget mutatták be egy online tárlatvezetés során.

A közösségekben rejlő értékeket és a közösségi kezdeményezéseket fókuszba helyező Közösségek Hete országos rendezvénysorozatot idén virtuális formában szervezik meg május 11–17-e kö­­zött. Így történt ez Algyőn is, ahol a programsorozat részeként szerdán online tárlatvezetés volt a tájházban, ami 1879-ben épült uradalmi épületként hatalmas ablakokkal és tágas szobákkal, valamint gyönyörű udvarral, ahol kádár, bognár és kovács is dolgozott. Izbékiné Cseuz Gabriellától, a tájház vezetőjétől megtudhattuk, a ház utolsó tulajdonosa Elekes Gyula volt, a kapu az ő keze munkája. 2001-ben ala­­kították tájházzá az ingatlant.

Először egy régi kovácsműhelyben pillanthattunk körbe a kamerán keresztül, ahol a Tisza és az algyőiek kapcsolatának, a halászlé készítésének és a fo­­lyó árterében fellelhető növényeknek lehettünk szemtanúi. Az 1879-es árvíz emlékét is őrzi a helység. A tornácon végighaladva a halászat és a horgászat minden kellékét láthattuk, például a tapogatót, a kuttyogatót és a szákot is.

Az első szobába belépve a hetvenes évek konyháját és fürdőszobáját tekinthettük meg. Akkoriban jelent meg a keverőtárcsás mosógép, a centrifuga és a hűtő, de újdonság volt a vezetékes víz, az elektromos áram, majd később a vezetékes gáz is, a konyhában pedig a Sokol rádió szólt, ennek most is fültanúi le­hettünk. A szobában a fekete-fehér tévét is felfedezhettük.

Innen kilépve rögtön negyven évet repültünk vissza, az 1938-as évek eszközeit és bú­torait láttuk, amelyek csakis természetes anyagokból készültek. A kor egyik legjelentősebb növénye a kukorica volt, amelynek minden részét felhasználták va­­lamire, még pálinkát is főztek belőle. A szoba éke egy 1938-as naptár, amely teljes egészében megmaradt.

Algyőn a Közösségek Hete részeként öko kézműves-foglalkozás is volt virtuálisan, va­­lamint pozitív üzeneteket is küldenek a kedvenc tájházi programokról a helyiek a szervezőknek.