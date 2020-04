Online bírálták el a diákok versíró pályázatait

A hívószó a tavasz volt a Petőfi-telepi Művelődési Ház versíró pályázatán, így nem meglepő, hogy a diákok művei a szerelemről szóltak. A rendkivüli helyzetben az eredményhirdetés elmaradt, a győztes alkotásokat az egyik zsűritag elszavalta, és feltette a közösségi videómegosztóra.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére hirdetett versíró pályázatot még év elején a Petőfi-telepi Művelődési Ház, egy tablókészítő pályázattal együtt, ami kifejezetten a for­­radalomról és szabadságharcról szólt. – A verspályázatnál úgy gondoltuk, hogy ne a forradalom, hanem a tavasz legyen a hí­­vószó. Ez mégis közelebb áll a fiatalokhoz – fogalmazott a művelődési ház munkatársa, Fe­­kete Marianna. A pályázatot az általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak hirdették, a verseket e-mailben kérték a fiataloktól, meglepetésükre 12 alkotás érkezett.

Ezeket szakmai zsűri értékelte, Diószegi Szabó Pál író-költő, a Magyar Írószövetség tag­ja, a Szegedi Írók Társaságának elnöke és Somló Gábor színművész, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja. – Mi is e-mailben kaptuk meg a verseket. Online zajlott a szavazás, így nehezebb volt dönteni, mint ha ütköztethettük volna véleményünket – mondta el lapunknak Somló Gábor. A színészt is meglepte, hogy az okostelefonok világá­ban ennyien foglalkoznak versírással és küldték el alkotásaikat. Mivel az eredményhirdetés a járványügyi helyzet miatt elmaradt, így a művész a két győztes verset elszavalta, és feltöltötte a legnépszerűbb videómegosztó oldalra. Úgy fogalmazott, ha már nem tudtak személyesen találkozni, ebben a formában gratulált a két nyertesnek.

Így Jankó Dorina Vanesszának, aki Tavaszi fogócska című versével az általános iskolások között lett első, és Tikviczki Boglárkának. A 16 éves lány a Veled jött a tavasz című alkotásával nyerte meg a középiskolások ka­­tegóriáját. Boglárka nagyon meglepődött azon, hogy az ő versét ítélték a legjobbnak.

– Egyáltalán nem számítottam rá, örültem neki, és a szüleim nagyon büszkék voltak rám. Mindig is szerettem a verseket, de inkább csak ol­vasni, 2018-ban kezdtem el én is alkotni – fejtette ki a lány. El­­árulta, legtöbbször akkor írt, ha szomorú volt, vagy mérges. Eddig nem publikálta alkotásait, csak legjobb barátnőjének mutatta meg. Azt is elmondta, a verset egy fiú ihlette, azt írta le benne, hogy mennyit jelentenek számára azok az apró dolgok, amiket a fiú tesz.

A lenti videóban Jankó Dorina Vanessza versét hallhatjuk.

Mindkét kategória első három helyezettje könyvutalványt nyert, amelyeket később vehetnek majd át.