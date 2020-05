Online és díjmentesen segít a szakorvos

A felmerülő mozgásszervi kérdésekre kaphatunk választ Kovács Milán ortopéd-traumatológus szakorvostól online. A nap bármely órájában felkereshetjük a közösségi oldalon, ha problémánk van.

Kovács Milánt az ország minden pontjáról felkeresik, például egy dunántúli, 60 év fe­­letti hölgy is.

– A megkeresése előtt három héttel elesett, és fájlalta a comb­­ját. Volt az SBO-n, de on­­nan hazaküldték, hiszen a trombózis veszélyét kizárták. Azonban a fájdalmai még három hét után sem szűntek meg. A kérdéseimre válaszolt, majd kiderült, hogy combnyaktörés gyanúja áll fenn. Kértem, hogy telefonáljon be a kórházba, mondja el a problémáját, és azt is, hogy szakember javaslatára szeretne ismét bemenni az osztályra, ahol végül meg is operálták. Most már jól van – számolt be az egyik esetről a szakember.

Szintén segítséget kérnek tő­­­le azok, akik a karantén ide­je alatt kezdtek el sportolni, viszont néhány nap után megfájdult valamijük. Ilyenkor a legtöbben arra kíváncsiak, hogy szabad-e tovább mozogniuk. Mint mondta, online kor­­látozottak a lehetőségek, hi­­szen valódi vizsgálat nem történhet, de vannak olyan egyszerű tesztek, amivel pár dolgot már ki tud zárni vagy meg tud állapítani.

– Ha korábban volt képalkotó vizsgálat, akkor kérem, hogy e-mailben küldjék át, és megnézem. Van, amikor néhány kérdésből kiderül, hogy mi a gond, illetve a videóhíváson keresztül még pontosabb képet kapok az esetről – tette hozzá.

A Dr. Kovács Milán és a Jó­mozgás Facebook-oldalakon keresztül lehet felvenni vele a kapcsolatot, az üzenetre pedig néhány órán belül válaszol. Fontos, hogy ezért senkinek sem kell fizetni, ahogyan má­­jusban a derékfájás-ambulanciáért sem a Dorozsmai út 6. szám alatti rendelőjében az 50 év felettieknek. Utóbbira a 20/537-0410-es telefonszámon lehet bejelentkezni.