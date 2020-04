Online mutatta be első regényét

Tegnap jelent meg első regénye a szegedi Pap Évának. Az író a vírushelyzetre tekintettel online mutatta be a Szabadkán játszódó romantikus írását.

Szentmihályon nőtt fel Pap Éva, majd érettségi után itt is kezdett dolgozni népművelőként a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ezért nem is furcsállta, hogy első könyve megjelenésekor meghívta a szentmihályi egyesület, hogy tartson könyvbemutatót „otthon” is.

– A helyzet úgy hozta, hogy a bemutató elmaradt, ám online mégis megtartottuk, április 6-án, a megjelenés napján. Ebbe bekapcsolódhatnak a szentmihályiak és leendő olvasóim is – mesélte Éva.

A művelődési házban Csicsai Antal vezetése alatt dolgozott öt évig, szerkesztette a helyi újságot, és kábeltelevízió működésében is szerepet vállalt. Éva később óvónő, majd vállalkozó lett, jelenleg lakberendezőként dolgozik.

– Mégis utat tört bennem a kultúra iránti vágy, szerettem volna egy könyvet írni, ami eredetileg egy szakkönyv lett volna kezdő lakberendezőknek. Ezért beiratkoztam a Magyar Íróképzőbe, akkor kezdtem novellákat írni – részletezte.

Végül nagyobb fába vágta a fejszét, és egy szerelmi háromszög történetét dolgozta fel az És újra felkel a nap című regényében. Az igaz történet ihlette mű Szabadkán játszódik a II. világháború körüli időszakban.

– Küldetésnek éreztem, hogy bemutassam a Magyarországról elcsatolt vajdasági várost. Egy pincében talált családi levelezés adta az ötletét a könyvnek, ugyanakkor ez nem egy családtörténet, a szerelmi szál a fantáziám szüleménye – fejtette ki a regény írója. A 340 oldalas könyv írója hozzáfűzte, a regényre nagy az érdeklődés, az egyik internetes áruház előrendelési listáján a legjobb tíz között van.

A Pap Évával készült interjút ezen a linken érhetik el.