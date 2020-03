Online párterápia bezártság idejére

A következő napokban vagy hetekben, aki csak megengedheti magának, otthon lesz, ami azt jelenti, hogy a családok össze lesznek zárva.

Óhatatlan, hogy ilyenkor megnő a feszültség, amely rossz hatással lehet a kapcsolatokra. Ezért döntött úgy Mihalec Gábor pár-

terapeuta, hogy Facebook-oldalán minden este online tanácsadást tart – teljesen ingyen.

– Fontosnak éreztem, hogy ebben a helyzetben, amikor annyi a bizonytalanság, adjak. Jó érzés, hogy tehetek valamit, aminek értéke van – fogalmazott a sándorfalvi szakember, aki minden nap más témával várja az érdeklődőket. Szó esett már például arról, hogyan figyeljünk oda egymásra, illetve arról is, hogyan kezeljük a feszültségeket.

– Soha nem volt még ilyen nézett egyetlen videóm sem: több mint tízezren látták már ezeket – mesélte lapunknak Mihalec Gábor, aki az élő bejelentkezések végén kérdéseket is megválaszol. – Ez egyébként nemcsak a nézőim, hanem az én családom számára is terápiás hatással van, hiszen lányom és feleségem is részt vesz a beszélgetésekben – tette hozzá.