Online vizsgák jöhetnek a hazai felsőoktatásban

Valakik azt terjesztik, hogy az egyik vásárhelyi taxiscég sofőrjei megfertőződtek, de ez nem igaz. Jobban van viszont a szegedi egyetem rektora, és az intézmény is rendben működik. A csongrádi piac pedig nyitva maradt.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

– Rovó László rektor még beteg, de egyre jobban van. Mi azt láttuk, hogy minden olyan szabályt betartott, amit be kellett, s amint felgyógyul, ő is a nyilvánosság elé áll majd – mondta Kónya Zoltán, az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese egy nyilvános élő internetes fórumon csütörtökön.

A Koronavírus Ügyi Operatív Bizottság elnöke pedig arról beszélt, hogy az egyetem és a klinikai központ felkészült a járvány fogadására.

Bűn lenne a zsúfoltság

– Ez azt jelenti, hogy a II-es kórházban száz ágy áll rendelkezésre, már működik egy második Sürgősségi Betegellátó Osztály is, valamint a korábban már említett 27 ágyas intenzív osztály. Ezt második lépésben 60 ágyasra tudjuk bővíteni. Emellett pedig, ha szükséges, még további 200 ágyat tudunk működtetni. Ezzel a régió legnagyobb fertőzőegységét hoztuk létre – mondta Lengyel Csaba.

Azt is hozzátette, hogy az előjegyzett nem sürgősségi vizsgálatok elhalasztása létérdek, ugyanúgy, mint az otthon maradás. Szerinte egy váróteremben betegeket összezsúfolni bűn lenne. Most a cél minél kevesebb orvos-beteg találkozó.

Van elég védőfelszerelés

– A szegedi klinikán van elég védőfelszerelés, és az utánpótlás is megfelelő. Mindenki megkapja a kockázatának és a beavatkozásnak megfelelő eszközt – mondta már az egyetem kancellárja. Fendler Judit hozzáfűzte, nem állhat le az egyetem működése. A céljuk, hogy minden munkahelyet megőrizzenek.

Gellén Klára oktatási rektorhelyettes pedig elmondta, arra készülnek, hogy a szakdolgozatvédést és a záróvizsgákat is online bonyolíthassák le, ha elhúzódik a járványügyi veszélyhelyzet.

Közben a csanyteleki polgárőrök azt írták lapunknak, hogy a polgárőrség az ebédkihordásban is segít, illetve a polgárőrgépkocsira felszerelt hangosbemondóval kérnek mindenkit, hogy maradjon otthon.

Elmarad a falunap

Magyarcsanád önkormányzata két és fél millió forintot különített el a koronavírus elleni hosszú távú küzdelemre. Azt a pénzt csoportosították át, amiből a Szent Gellért-napot tartották volna, így idén elmarad a falunap. Ebből a pénzből fizetik többek között az óvodások ebédjét mindaddig, amíg nem rendezik központi jogszabállyal, hogy ez a fenntartó református egyház vagy a község feladata.

A csongrádi piacot pedig rendszeresen fertőtlenítik. Komlósi Mihály, a Városellátó Intézmény vezetője elmondta, hogy a piac hagyományos üzemmódban, tehát szerdán, pénteken és szombaton a korábban meghatározott nyitvatartási időben üzemel.

Álhír terjed viszont Hódmezővásárhelyen. Valakik azt terjesztették, hogy a Főnix Taxi sofőrjei közül többen is megfertőződtek koronavírussal. A taxitársaság ezt cáfolta. Azt is közölték, hogy jogi lépéseket tesznek.