Operabemutató a Szegedi Színházban Göttinger Pál rendezésében

Az emberi esendőségről is szól a Szegedi Nemzeti Színház mai operabemutatója, Puccini egyfelvonásos művét Göttinger Pál rendezésében láthatja a közönség.

A köpeny eredetileg az olasz zeneszerző egyfelvonásos mű­ve, az Angelica nővér és a Gianni Schicchi című darabokkal együtt alkotják a szerző triptichonját. Három különálló történetről van szó, eltérnek a szereplők és az események is, általában motívumaikban szokták összekapcsolni a három részt. A köpeny cselekménye egy féltékeny férj és felesége történetét mutatja, ezt láthatja a szegedi közönség is.

Göttinger Pál nem először rendez Szegeden. 2017-ben egy operaritkaságot, Wolf-Ferrari Sly című darabját rendezte, az előadásról és a szegediekkel való közös munkáról is pozitívan nyilatkozott.

– A Szegeden készült Sly annak idején remek közös munka volt, már csak azért is, mert én azok közé tartozom, akik szerint a színházcsinálás értelme az együtt töltött minőségi idő. Az előadáskor ugyan másokat is bevonunk ebbe a közösségbe, a nézőket, de ugyanúgy az együtt töltött idő a lényeg, nem a produkció. Az csak egy következmény. Ha a próbaidőszak alatt együtt töltött idő minőségi volt, akkor annak a végeredménye is az lesz, ez a naiv elképzelésem – mondta a rendező.

Göttinger Pál beszélt arról is, hogy mostani előadás, konkrétan A köpeny nagy hatással volt rá gyermekkorában, és meghatározó szerepet játszott abban, hogy ma színházzal foglalkozzon.

– Sűrű, mellébeszélés nélküli, mégis gazdagon és mély rétegekkel színezett képe an­nak, hogyan kap sebet a másik emberbe vetett hit bizonyossága. Teljesen megbízunk a másikban, odaadjuk magunkat neki, és aztán egyszer csak, minden átmenet nélkül bizonyosak leszünk benne, konkrét bizonyíték nélkül is, hogy méltatlan a bizalmunkra. Mind a két bizonyosság olyan erős, olyan megkérdőjelezhetetlen, hogy az átbillenés pillanatát nem bírja ki az ember pszichéje. Utána kétségbeesik, nyüszít, kegyelemért könyörög, vergődik és pusztít egyszerre – részletezte.

Az előadás szereplői: Cseh Antal, Réti Attila, László Boldizsár, Turpinszky Gippert Béla, Bocskai István, Makkos Ambrus, Bordás Barbara, Kónya Krisztina, Vajda Júlia, Bónus Gábor, Máthé Beáta, Büte László. Közreműködik a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a színház énekkara.