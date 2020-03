Operatív csoport segít a mórahalmiaknak

Operatív csoport alakult Mórahalmon. Mintegy hetven önkéntes segít a rászorulóknak, telefonügyelet is működik a városban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

– A koronavírus-járvány miatt a kormány által kihirdetett ve­szélyhelyzetben a védekezésben különösen fontos szerep hárul az önkormányzatokra. Ezt figyelembe véve Mórahalom önkormányzata arányos, megfontolt, ugyanakkor határozott helyi intézkedéseket ho­­zott, amelyek központjában a mórahalmi családok védelme áll. Ezeket az intézkedéseket a város hivatalos weboldalán és hivatalos Facebook-oldalán közzétesszük, és folyamatosan frissítjük. Az önkormányzat egy infóvonalat is működtet a 30/719-1709-es, valamint a 70/312-3103-as telefonszámon, ami mindennap 7 és 17 óra között érhető el – mondta Nógrádi Zoltán polgármester.

Mindennap üléseznek

– A mórahalmi operatív csoport mindennap ülésezik, szükség esetén naponta kétszer is – kezdte Csányi László, Mórahalom alpolgármestere, aki a városban meghozott in­tézkedésekről és a helyi operatív csoport működéséről be­­szélt.

A digitális távoktatás kapcsán kiemelte, hogy az okos­eszközökkel nem rendelkező tanulók távoktatását is megoldják, ehhez biztosítottak a szükséges eszközök: tabletek és mobilinternet. A könyvtár is bezárt, de az alpolgármester megnyugtatta az olvasókat, késedelmi díjat ez alkalommal nem számítanak fel.

Minden hetven év felettit felhívtak

Az iskolákban március 16-tól kizárólag saját ételhordós elvitelre adják ki az ebédet. Csak fertőtlenített ételhordót fogadnak, a konyhára csak az ott dolgozók léphetnek be.

Az óvodában és a bölcsődében nem vezettek be korlátozásokat, ezzel az a szándékuk, hogy az idősebbeket, a nagyszülőket tehermentesít­sék, megóvják őket a fertőzésveszélytől. A gyermekház és a fejlesztőház korlátozottan mű­ködik. A tanyagondnoki szolgálat elérhető.

– A legfontosabb intézkedések közé tartozik, hogy a több mint nyolcszáz 70 év fe­letti lakosunkat egy csoport végighívta, és megkérte őket, hogy maradjanak otthon. Akik igénylik, azoknak segítséget tudunk nyújtani, felállt egy 70 fős önkéntes segítőkből álló szervezet, akiknek az a feladatuk, hogy ezeknek az időseknek segítsenek bevásárolni – tette hozzá az alpolgármester.

Ketten hatósági karanténban

– Másik nagyon fontos intézkedés az önkéntes karantén in­tézménye. Akik külföldiekkel találkoztak, vagy jártak külföldön, azoknak elrendeltük a 14 napos karantént, amit naponta ellenőrzünk. Hatósági karantént Mórahalmon két esetben rendeltek el. A rendőrség mellett a helyi rendészet is ellen­őrzi, hogy ők otthon tartózkod­nak-e. Ha valaki megszegi a ka­­rantén szabályait, akkor bűn­­cselekményt követ el – hangsúlyozta Csányi László.

Új kihívás

– Ez egy új kihívás a szociális ellátórendszer számára, most dolgozzuk ki a protokollokat. Nálunk az otthoni munkavégzés nem megoldható, most van igazán szükség a kollégák munkájára. A rászorulók továbbra is rászorulók, most arra kell figyelnünk, nehogy megfertőzzük őket – fogalma­zott Csótiné Ördög Edit, a Ho­mokháti Szociális Központ in­tézményvezetője.