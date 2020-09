Óriás hőlégballon, műrepülők és vadászgépek szombaton a Tisza felett

Igazi sztárparádét ígér a rakparton a szombat délutáni AirPart Légishow.

Bár a Szeged International Airshow is a COVID áldozata lett, így a szokásos értelemben vett repülőshow elmarad, szeptember 12-én mégis igazi repülős fiesztában gyönyörködhetnek, akik kisétálnak a rakpartra.

Az AirPart Légishow a 4. Közép-Európa Kupa és az 5. Szeged Ballon Kupa közös megnyitója lesz, egyben a 2021-es szegedi hőlégballon Európa-bajnokság főpróbájának is tekinthető. A színes programok sorát a repülős iskolák bemutatkozása nyitja, majd a Magyar Honvédség H-145 típusú helikoptere tart légi bemutatót. Vári Gyula egy Jak-52-esről fogja a szegedieket üdvözölni. Ezt követően Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok szárnyal, majd Martin Graf élő zongorakísérettel megspékelt légi balettje következik. Fél hat előtt levegőbe emelkedik a legendás II. világháborús vadászgép, a P-51D Mustang.

A rakparton szombaton délután Európa egyik legnagyobb hőlégballonját, a Szent Korona ballont is felállítják. Fél nyolc előtt Imreh “LUJÓ” Lajos zárja a programot, aki MI-2-es helikopterével a fizika törvényeit is meghazudtoló produkciót mutat be egyedi pirotechnikával.

A szervezők kérik a látogatókat, hogy az érvényben lévő közegészségügyi szabályokat tartsák be, melyhez minden adott lesz a helyszínen. Készüljön mindenki piknik kosárral, megfelelő mennyiségű folyadékkal és napszemüveggel, mert az időjárás előrejelzés szerint remek, napos időre számíthatunk a hétvégén.