Örömmel zenélnek, zenével nevelnek Szegeden is

Vannak betegségűző és szerencsehozó játékok is, illetve mozgásos feladatok. A felnőttek közösen énekelnek, Henriett pedig mindenkit arra bátorít, hogy merjenek énekelni, mert a gyermek számára az a legszebb, amit a szülőtől hall, még ha az hamis is. A gyerekek megtanulják, hogy a zene nem a magnóból, hanem a hangszerekből jön, óvodás korukra pedig képesek lesznek ütemre tapsolni, lépkedni.

– 12 éve foglalkozok ezzel, annak idején a gyermekemmel közösen kezdtem járni, láttam rajta, hogy milyen hatása van az óráknak, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell mutassam. A gyerekeknek semmi feladatuk nincs, csak hogy lássanak és halljanak. Értékes dalokat tanulunk meg az édesanyákkal, nagymamákkal a Kodály-módszer alapján. Csakis élőzene van, az óra végén pedig meg is simogathatják a hangszereket a gyerekek. A közös játékok célja az egymáshoz való kötődés erősítése – részletezte Vadai Henriett.

Egyre nagyobb teret nyer országszerte a Ringató nevű foglalkozás, ami 1991-ben indult útjára hazánkban. Már a határon túl is népszerű a kisgyermekkori zenei nevelési program, amelyre hároméves korig vihetik el gyerekeiket vagy unokáikat az édesanyák és nagymamák. Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agórában és a Katolikus Házban várja a családokat hétről-hétre Vadai Henriett foglalkozásvezető.