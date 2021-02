A szűrővizsgálatok hasznáról

Mikor forduljunk gyermekünkkel ortopéd szakorvoshoz? Mely életkorban vannak ortopédiai szűrések? Milyen eltérésekkel kereshetjük fel az ortopéd sebészt? – többek között ezekre a kérdésekre adott választ Váncsodi József ortopéd-traumatológus szakorvos, aki a Dana Stúdió és Szülőklub felkérésére tartott online előadást. Mutatjuk a legfőbb tudnivalókat.

Dongaláb, csípőficam, befelé forduló lábak, tartási aszimmetriák – többek között ezek azok a problémák, amelyek már csecsemőkorban láthatók egy gyermeknél. Váncsodi József ortopéd-traumatológus szakorvos elmondta, 4–6 hetes korban már látható a csípőprobléma, ezért érdemes ennyi idősen ultrahangos vizsgálatra vinni a gyermeket, valamint az ortopédiát is felkeresni.

Megjegyezte, azért kell a csípőultrahang, mert 97 százalékos pontosságú, míg a manuális, kézzel történő vizsgálat 50 százalékos eredményt hozhat.

Hozzátette, tévhit a szülők részéről az, hogy a gyermekre károsan hat az ultrahang, viszont ha nem viszik el időben az ortopédiára, és nem szűrik ki a problémát, akkor akár életre szóló gondja is lehet a gyermeknek.

Fontos tudni, hogy az ortopédiai vizsgálat nemcsak a csípőre irányul, hanem tetőtől talpig végignézik a csecsemőt, valamint szóba ke­­rül az is, hogy családon belül van-e ortopédiai betegség.

Prioritást élveznek a csecsemők

Azt tanácsolta, hogy az édesanyák már a harmadik trimeszterben írják fel a szülés utáni teendők közé az időpontkérést a vizsgálatra, ami ingyenes, csakis akkor kell érte fizetni, ha magánúton végeztetik el a szűrést. Kiderült, az előjegyzések során prioritást élveznek a csecsemők. A Dana Stúdió és Szülőklub felkérésére tartott előadásán beszélt arról is, hogy ha eltérést mutat az eredmény, akkor három hónapos korában meg kell ismételni az ultrahangot, közben persze zajlik a probléma kezelése.

Emellett 1-2 éves korában szintén célszerű ortopédiai vizs­gálatra menni a gyermekkel.

Ekkor a lábát vizsgálják meg, hogy a sarok például nem dől-e befelé vagy kifelé, vagy nincs-e sajkalába, ilyenkor a lúdtalp még nem látható, nem alakul ki ennyi idős korra. Ugyanakkor a sarokproblémát betéttel, cipővel lehet korrigálni, valamint a gyógy­torna is segíthet.

Nagyon Nem mindegy, milyen cipőben jár

A szakember azt javasolta, hogy a szülők olyan cipőt válasszanak, ami kemény kérgű, hátul zárt és a boka felé ér, vagyis jól tartja a lábat. Szerinte az sem túlzás, hogy ha elkezd járni a gyermek, akkor otthon is ráadjuk a cipőt, hiszen a mezítlábas járás csak akkor jó, ha ingergazdag a közeg, például ha az udvaron, a fűben járkál.

Beszélt arról is, hogy a lúdtalp általános iskolás korban látható, viszont ha a durva lúdtalp nem szűnik meg 10-12 éves korra, akkor műtéti beavatkozással lehet helyreállítani a lábat, ugyanezt a műtétet később már nehéz elvégezni. Fontos, hogy ne mulasszuk el a beavatkozást, ha azt az orvos tanácsolja, mert a tét az, hogy felnőttként fájós lábú lesz-e a gyermek vagy sem.

Ugyanígy a skoliózis, a kettős gerincgörbület is kiszűrhető, valamint az tornával, úszással és fűző viselésével kezelhető. Ügyelni kell arra is, hogy lábujjhegyezik-e a gyermekünk, és ezt csak játékból teszi, vagy megrövidült az Achilles-ín nála. Utóbbira szintén van gyógytorna, valamint műtét is, utóbbi után 26 százalékos esélye van annak, hogy kiújul a rövidülés.

A fájdalommentes felnőttkorért

Szóba került még a mellkasi horpadás, amihez pszichés probléma is párosulhat, ha nincs kezelve, például a gyermek szégyelli majd levenni a pólóját mások előtt. Ez is helyreállítható ma már. Továbbá a medencevégű gyermekek esetén arra figyelmeztetett, hogy fennáll a csípőficam fenyegetettsége, így az ortopédiai vizsgálat fokozottan szükséges.

Kiemelte, a dongalábra is van megoldás, ha azt kéthetes korban már kiszűrik, onnan kezdve komplex kezelés szükséges, így nagyobb korára már nem is lesz érzékelhető a gond. A bokasüllyedés is téma volt, ezzel a problémával 1-2 éves korban kell orvoshoz fordulni, aki sarokékkel, fájdalommentesen kezelni tudja, így nem kell attól tartani, hogy felnőttkorban ilyen panaszai lesznek.