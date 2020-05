Ősbemutatóra készülnek a szentesi színjátszók

Az élő fellépések hiányában korábbi jeleneteiket és felolvasásokat oszt meg a legnagyobb közösségi oldalon a Szentes Városi Amatőr Színkör. A társulat négy telt házas előadással „tartozik”, ezeket ősszel pótolják majd, miközben egy olyan új darabra is készülnek, amit előttük még más nem állított színpadra.

Az internetre költözött a kultúra, az amatőr színjátszók a Facebookon megosztott videóikkal tartják a kapcsolatot a kö­­zönséggel. A SzeVASz, azaz a Szentes Városi Amatőr Színkör a társulat régebbi kabaréjeleneteit osztotta meg, de készültek költészet napi József Attila-versekkel, anyák napi köszöntővel, mesékkel, valamint Romhányi József és Marcello D’Orta műveinek felolvasásával is.

Az elmúlt két hónapban közel negyven videót töltöttek fel, amelyek már a hatvanezer megtekintésen is túl járnak.

– A próbákkal teljesen leálltunk az utóbbi két hónapban, hiszen a társulat nagyobbik része pedagógus, hétköznap a munkájuk foglalja le őket, a hétvége pedig a családé. Valószínűleg a tanév vége után tudunk nekikezdeni az új darab olvasópróbáinak – magyarázta Dunai József, a társulat vezetője.

Az új előadást egyelőre még sok titok övezi, a társulatvezető azonban inkább meglepetésnek nevezi ezeket. Annyit elárult a következő produkció­jukról, hogy Várhegyi Berta Lili című színdarabját állítják színpadra, ami az 1910-es évek Budapestjén játszódik. Korábbi előadásokhoz képest ennek drámaibb a hangvétele, de ebben is van vígjátéki elem, különösen a nyelvi humor ér­vényesül benne. Egyelőre az előkészületeknél tartanak, a szövegkönyvet már beszerezték, és a díszletek, kellékek egy része is már megvan. A premiert októberre tervezték, ezt a számításukat azonban az élet keresztülhúzta, így novemberre csúsztatták a bemutatót, ami a darab ősbemutatója is lesz: a Lili eddig még sosem állt színpadon. Az új darabot nem csak Szentesen mutatnák be: mint Dunai József elmondta, tervezik felvenni a kapcsolatot a település testvérvárosainak színjátszóival, így Bácskatopolyán, Újszentesen és Sepsiszentgyörgyön is láthatná a közönség a Lilit.

Addig azonban egy korábbi „tartozását” is le kell rónia a társulatnak: legutóbbi darabjuk, a Francia szobalány négy előadása maradt el a koronavírus-járvány miatt, ezeket ősszel pótolják.

– Négy telt házas előadásunk „ragadt be”, amelyekre már év elején előjegyzésben elkeltek a jegyek. Ezeket mindenképpen be szeretnénk pótolni, szeptemberben és októberben havi két előadással. Amint ki­derülnek az előadások pontos időpontjai, újraszervezzük a közönségünket – mondta el Dunai József.