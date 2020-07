Összecsiszolta a Bedősöket a vándortábor

66 kilométert gyalogoltak és 25-öt kerékpároztak egy hét alatt az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola diákjai, akik vándortáboron vettek részt a múlt héten a Börzsönyben. Lucsi az öblítőt is vitte és mindennap mosott.

Mielőtt elindultak az egyhetes vándortáborra a bedős diákok, kollégiumi nevelőtanáruk, Bánhidy Zoltán részletes eligazítást tartott arról, mit pakoljanak és mit ne a hátizsákba, amit napokon át cipelnek majd. Megszólalt a kilencedikes Nistor Lucian, Lucsi, aki fontosnak tartotta közölni, hogy most vett öblítőt, amit magával fog vinni. Így is tett, rendesen megsétáltatta az öblítőt. A túra után lapunknak elmondta, minden nap mosott és fele el is fogyott a híressé vált tisztítószernek.

Nistor Lucian és tizenhat társa egyhetes vándortáboron vett részt a Börzsönyben, ahol öt nap alatt 66 kilométert gyalogoltak, szombaton pedig huszonötöt kerékpároztak. Kísérőtanáruk, Bánhidy Zoltán úgy fogalmazott, van, akinek még tanulni kell a túrázást, ami nem időre megy és nem arról szól, hogy minél gyorsabban teljesítsék a távot.

– Rá kell szánni az időt, hogy meglássuk a szépségeket, amit a táj kínál. Olyan diák is volt, aki most látott először hegyet – mesélte a kollégiumi nevelőtanár.

Azt mondta, jól viselkedtek a kirándulók, ugratták egymást, apróbb, a kamaszokra jellemző meggondolatlanságok előfordultak, de semmi komoly.

– Nem volt nyavalygás, lelkiismeretesen teljesítették a távokat – tette hozzá.

Úgy érzi, jól összecsiszolódott a csapat. Ezt a diákok is megerősítették.

– Az őszinte véleményemet azt nem szabadna leírni, rosszat nem is merek mondani. Összesítve és végiggondolva, azt mondom, hogy tűrhető volt. Még soha életemben nem beszéltem ennyit az osztálytársaimmal, mint most – értékelte viccelődve a kirándulást Nistor Lucian. Az utolsó nap a Honti szakadék egyik nem egyszerű kaptatóján való mászást úgy bosszulták meg a fiatalok, hogy félig leeresztették Bánhidy tanár úr kerékpárjának gumiját. De rendesek voltak, szóltak neki előtte.