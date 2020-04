Összehozza a családot a távmunka és az otthon tanulás

Komoly kihívások elé állítja a digitális oktatás a családokat, a szülőknek az otthoni távmunka mellett gyermekeik tanulását is felügyelni kell. Puroszné Nagy Magdolna, aki négy fiúgyermeket nevel férjével, elmesélte, hogyan alakította át életüket a sajátos helyzet.

Március 16-án álltak át a ma­­gyar diákok és tanáraik a digitális oktatásra, az egyetemeken egy héttel később indult a távoktatás. Nemcsak a pedagógusoknak, diákoknak, a szülőknek is meg kellett tanulniuk olyan szavakat, mint a google classroom, a videócsetes óra, és a legtöbb nappali edzőteremmé változott. Egy többgyermekes családban pláne nem egyszerű megszervezni a napi rutint, főként akkor, ha a szülők is otthon dolgoznak. Puroszné Nagy Magdolna férjével négy gyereket nevel, mindannyian fiúk.

Pozitívum: nincs korán kelés

– Sokáig hihetetlennek tűnt ez a helyzet, az elején még elég lazán fogtuk fel, a fiúk első gondolata az volt: „de jó, nem kell korán kelni”. Aztán ahogy jöttek a feladatok egyre nagyobb mennyiségben, akkor rájöttünk, szinte egész nap ta­nulniuk kell. Magdi helyzetét nehezíti, hogy legkisebb, elsős fia, Filipposz mellett három végzős is van: Leonidasz 24 éves, Ma­­rosvásárhelyen utolsó éves egyetemista, Ahilleasz 19 éves, érettségi előtt áll, Alexandrosz (Alexi) pedig nyolcadikos.

Magdi elmesélte, ő és görög származású férje is otthon dolgozik azóta, amióta kijárási korlátozás van. Mindkettőjük munkája napról napra válto­zik, így azt is este beszélik meg, ki tanul másnap a legkisebbel. Magdi a Korábban Érkeztem Alapítványnál dolgozik, online konzultációkat tart várandós kismamáknak, koraszült édesanyáknak, és online szülésfelkészítő csoportos órái is vannak. – Ezekhez nyugodt teret kell biztosítani, ami az itthon lévő négy férfi mellett nem könnyű. Emiatt nagyon nehéz napi ritmust beállítani – mesélte mosolyogva.

Írni, olvasni tanulnak

Az vált be náluk, hogy reggel tovább alszanak a gyerekek, addig a szülők dolgoznak. 10 óra körül indul az élet, a nagyobbak már megoldják a digitális tanulást egyedül. – Filipposznak viszont segítenünk kell, hiszen ő elsős, most tanul írni, olvasni. Elvileg ha nekem van konzultáci­­óm, akkor a férjem ül le vele, ám Filipposz nagyon huncut, ragaszkodik hozzám, így néha még este is tanulnom kell vele. Nehéz egy elsőst megtanítani írni, olvasni, mindezt dokumentálni, fotózni, videózni és visszaküldeni – fejtette ki.

A gimisnek egy-két tantárgyból van online órája, a nyolcadikos Alexinél most indultak be az online órák, amikor adott időpontban ott kell ülnie a gépnél. Az a szerencséje, hogy túl van a középiskolai felvételin, így talán neki van a legkönnyebb dolga mind közül, ám ennek ellenére tisztességesen megoldja a feladatokat. Az érettségi előtt álló Ahilleasz nagyon izgul, nehéz tanári ma­­gyarázat nélkül megküzdeni néhány tantárggyal.

A saját tér hiánya konfliktusokhoz vezet

Az édesanya elmesélte, a mindennapos testnevelés, az edzések kimozgatják a fiúkat, most ennek hiánya jelenti az egyik legnagyobb nehézséget, leginkább a legkisebb fiú számára. A másik probléma a számítógép és az okostelefon varázsa, hiszen a tanulás után ott ragadnak előtte csetelni vagy játszani. – Ennek a korlátozása nagy feladat nekünk, főleg a 8 évesnél, akinél eddig nem volt mindennapos telefonhasználat. Ráadásul a mozgás hiánya növeli a feszültséget a fiúk kö­­zött. Arról nem is beszélve, hogy nincs mindegyiknek külön szobája, a saját tér hiánya konfliktusokhoz vezet – magyarázta. Társasházban laknak a belváros közelében, ám édesanyjuk naponta egyszer délutánonként leküldi őket sétálni, biciklizni, valamint van egy kiskertjük, oda szoktak még kijárni.

Mindenki kiveszi a részét a házimunkából

Ahilleasz legjobb barátja a szomszédban lakik, ők szoktak találkozni, együtt elmennek kutyát sétáltatni. A többiek telefonon és Messengeren keresztül tartják a kapcsolatot barátaikkal. Legnagyobb fiuk Marosvá­sárhelyen ragadt, neki édesany­­ja szerint a közösségi élet hiányzik a legjobban, ugyanis ott szigorúbb intézkedések vannak, mint nálunk. Magdi szerencsésnek mondja magát, férje, Alexandrosz a háztartásban is segít neki. Bár a főzéshez ő maga ragaszkodik, ugyanis szerinte fontos, hogy a fiúk jókat egyenek. Így sokszor együtt főzőcskéznek, ezt a járvány­ügyi helyzet pozitív hatásaként említi. Ugyanez vonatkozik a házimunkára is, amibe jobban bevonták a gyerekeket is. – Mindig megbeszélem velük, ki mit vállal, mindenkinek el kell végeznie valamit. A legkisebb például autót porszívózott nemrégiben, a 19 éves pedig önállóan is főz – részletezte.

A helyzet önállóságra nevel

Az édesanyának az a tapasztalata, hogy ez a helyzet sok téren önállóságra készteti a gyerekeket. A reggeli rohanás nem hiányzik nekik, a közösség és a barátok annál inkább. Úgy fogalmazott, bár sok a gyerekek feladata, de elosztják, így nem túlterheltek. Természetesen sok feszültséget is okoz az összezártság, ám pozitívumként értékeli, hogy több időt töltenek egymással, többet beszélgetnek.